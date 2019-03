رهبر ایران، نشان ذوالفقار، بالاترین نشان نظامی را به قاسم سلیمانی اعطا کرد

View this post on Instagram

‌‌‌‌ برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی؛ سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی از سوی فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به دریافت نشان ذوالفقار مفتخر شد. ۹۷/۱۲/۱۹ ‌‌ للمرّة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية؛ نال اللواء الحاج قاسم سليماني شرف الحصول على وسام ذوالفقار من القائد العام للقوات المسلّحة الإمام السيد علي الخامنئي. ۱۰/۰۳/۲۰۱۹