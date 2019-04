View this post on Instagram

“ ورودی اهواز اندیمشک، مردم سیل‌بند ساختند” . این ویدیو را مخاطب ما از کانال سلمان فرستاده و در توضیح می گوید” آب لحظه به لحظه بالاتر می آید و طول ساحل خیلی زیاد است و نیاز به سیل بند های زیادی است”