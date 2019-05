تجمع روز جهانی کارگر در ایران به خشونت کشیده شد

View this post on Instagram

«درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید» امروز به مناسبت روز جهانی کارگر تشکل‌های مختلف کارگری و همینطور شمار ی از معلم‌ها و بازشسته‌ها مقابل مجلس ایران و همینطور خانه کارگر تجمع کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای انتظامی و نیروهای لباس شخصی بعضی از شرکت کنندگان در این تجمعات را بازداشت کرده‌اند و قصد متفرق کردن تظاهرکنندگان را داشته‌اند.