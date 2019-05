تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به طرح 'حجاب' به خشونت کشیده شد

View this post on Instagram

تجمع دانشجویان #دانشگاه_تهران، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت؛ گفته می‌شود این تجمع "در اعتراض به حجاب اجباری و بی‌خبری از وضعیت دانشجویان بازداشتی در تجمعات روز #کارگر بود."