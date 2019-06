View this post on Instagram

. ميدونيد چرا يكي ميگه مردم ايران ما شما رو خيلي دوست داريم شما خيلي خوبيد؟ چون رسالت برنامه ش اين تعريف شده كه به مردم غمگين و گرفتار و افسرده و "گريه بلد"سرزمينش، شادي و عزت نفس و مجالي براي خنده بده. . ميدونيد چرا يكي ميره بچه ش رو خارج از ايران به دنيا بياره؟ چون رسالت پدريش اين تعريف شده كه به بچه ش شادي و عزت نفس و مجالي براي خنده بده و نذاره اون غمگين و گرفتار و افسرده و "گريه بلد" بار بياد. . اگر از جايي كه به دنيا اومديم ناراحتيم،يقه پدرمون رو بگيريم. اگر از جايي كه بچه مردم به دنيا مياد ناراحتيم، يقه روان پزشك مون رو بگيريم[به كلمه اگر توجه شود.خيلي از منتقدان شامل اين اگر نميشن] . پي نوشت: رامبد ادمم كرد؟كاش رامبدهايي بودن كه همه مون رو ادم ميكردن؛كه ياد بگيريم براي تماشا كردن يه برنامه تلويزيوني منتي سر كسي نداريم.كه ياد بگيريم به ما ربطي نداره ادمها پول شون رو چه جوري خرج ميكنن يا محتويات رحمشون رو كجا خالي ميكنن.[خصوصي ترين كار زندگي شون رو كجا و چه طور انجام ميدن]