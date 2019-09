انتقاد نماینده مجلس ایران از احکام سنگین علیه زنان کنشگر

View this post on Instagram

پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس، در تذکری در جلسه علنی مجلس به صدور حکم‌های زندان بسیار سنگین برای مرضیه امیری و عاطفه رنگریز و همچنین وضعیت نوشین جعفری در زندان اعتراض کرد. خانم سلحشوری در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۰ شهریور، در تذکری شفاهی گفت که "ندای دادخواهی نوشین جعفری از زندان در فضای مجازی پیچیده است." چند روز گذشته شیوا نظر آهاری، فعال مدنی با انتشار یک فایل صوتی در حساب توئیتر خود، از فشار شدید در زندان بر نوشین جعفری، عکاس زندانی، برای پذیرش مسئولیت حساب توئیتری "یار دبستانی" خبر داد. انتشار این فایل صوتی بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت. امروز ۲۰۰ نفر از هنرمندان هم در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت نگهداری و سلامت نوشین جعفری ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار دسترسی او به دادرسی منصفانه شده‌اند.