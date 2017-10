بخواب مامان جان.بخواب تنها دلخوشيم.بخواب شيرين عسلم.منو ببخش.ديگه آرزويى ندارم.ديگه هيچى نمى خوام از خدا.ديگه بى حس شدم.ديگه تموم شدم.فقط منتظرم كه زودتر بيام پيشت.همين. 🖤🖤🖤

