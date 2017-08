Image caption

صویر روی جلد کتاب «House of Wisdom» یا «خانۀ حکمت»، تألیف «جاناتان لایونز» (Jonathan Lyons)، نویسنده و پژوهشگر آمریکایی. عنوان بسیار قابل توجّه این کتاب این است: «چگونه اغراب تمدّن غرب را دگرگون کردند» (How the Arabs Transformed Western Civilization)