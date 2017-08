Image caption

کلمۀ «چای» که آن را در انگلیسی «تی» (tea) و در هندی، مثل فارسی، «چای» (chaay) تلفّظ می‌کنند، «چینی» است، امّا امروز در بسیاری از کشورهای دنیا، از آن جمله هند، کنیا، سریلانکا، ترکیه، ایران، اندونزی، آرژانتین، ژاپن، و بنگلادش، کشت می‌شود و اسم آن در همه جا با تلفّظ‌های متفاوتی از اصل چینی آن، «اجنبی» حساب نمی‌شود، مخصوصاً برای انگلیسی‌ها که اصطلاح «فنجان چای من» در زبان محاوره‌ای، یعنی مطلوب من، دلخواه من: «این آهنگ فنجان چای من نیست!» (This song is not my cup of tea)!