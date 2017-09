Image caption این دو سوار کار به زبان انگلیسی در حال «approach» به خط پایان مسابقه هستند، امّا به زبان فارسی «نواژه»، یا «جدید الکلام»، یکی از آنها در حال «رویکرد» است و دیگری در حال «رهیافت».

زبان، منزّه از سیاست، مبرّا از تفنّن

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسیدان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان در کارگاه «اجتماعی» است، یعنی زبان زندگی روزمرّه که در هر جامعه‌ای واسطۀ گفت و شنید همۀ افراد آن جامعه است. «فرهنگستان» چنین زبانی، زندگی طبیعی مردم بی‌ادّعای جامعه است، مردمی که خود آفریدگار زبان بوده‌اند و هستند و از دانشگاه طبیعت گواهینامۀ «عقل سلیم» گرفته‌اند.

به همین دلیل است که مردم، یعنی آفرینندگان و گویندگان «زبان اجتماعی»، اعتنائی به حکم صاحب منصبان کارخانۀ پاکسازی و کمال بخشی زبان ندارند و مثلاً می‌دانند که اعضای «فرهنگستان اوّل» در هشتاد و اندی سال پیش نمی‌دانستند که نمی‌توانند در علم «هندسه» با صدور حکم اعدام اصطلاح «زاویه»، جای آن را به واژۀ پاک «گوشه» بدهند و جای کلمۀ اجنبی «مثلّث» را به دو واژۀ پاک «سه گوشه» (۱).

این انگلیسی‌های خیلی میهن پرست و ملّی‌گرا، از وقتی که در حیطۀ زبان پیرو عقل سلیم شده‌اند، فهمیده‌اند که اسم‌ها و اصطلاح‌های علمی را با کلمه‌هایی از ریشه‌های لاتینی یا یونانی بسازند، نه از کلمه‌های انگلیسی خالص آلمانی تبار روزمرّه، تا اهل زبان از ابتدا آنها را به منزلۀ اسم یا اصطلاح علمی به حافظه بسپارند. مثلاً «گوشه» برای آنها «کُرنِر» (corner) است، و «زاویه» که اصطلاحی هندسی است، از ریشۀ لاتینی «انگولوس» (angulus)، «اَنگل» (angle) است (۲).

Image caption تصویر محمّد علی فروغی (ذکاءالملک)، اوّلین رئیس «فرهنگستان ایران» (l'Académie persane) در سال ۱۳۱۴ خورشیدی، و مؤلّف بیش از بیست کتاب، از آن جمله «سیر حکمت در اروپا»، «آیین سخنوری یا فنّ خطابه»، «حقوق اساسی: آداب مشروطیت ملل»، و «اصول علم ثروت ملل: اکونومی پلتیک»

در «گوگل فارسی» سراغ کلمۀ «رویکرد» را می‌گیری، از ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار مورد کاربرد خبر می‌دهد، و سراغ کلمۀ «رهیافت» را می‌گیری، از ۹۶۱ هزار مورد کاربرد! (۳) نمی‌دانی حیرت کنی، یا از پریشانی فریاد بزنی، یا از یأس سرت را به دیوار بکوبی!

با این زبانی که «رودکی» در حدود هزار و صد سال پیش سرود می‌انداخت (۴) و «فردوسی» در حدود هزار سال پیش از نظم کاخ بلند شاهنامه را پی می افکند (۵)، و بعد از آنها تا به امروز، زبان زنده و بالندۀ فارسی زبانان بوده است، این میلیون‌‎ها میلیون گوینده که نسلی از پی نسل دیگر آمدند و رفتند، تا همین چند دهۀ پیش که واژه‌های «رویکرد» و «رهیافت» اختراع نشده بود، در زندگی روزمرّه هیچ، در زندگی فکری و علمی و فلسفی و ادبی خودشان مفهومی که حالا توی لفظ «رویکرد» و «رهیافت» چپانده‌اند، حضور پیدا نمی‌کرد؟ و اگر حضور پیدا می‌کرد، آن مفهوم را با چه لفظی بیان می‌کردند، و اگر پیدا نمی‌کرد، گرفتار چه لعنتی شده بودند که باید ذهنشان از چنین مفهوم ساده، امّا جهانی و مهمّی محروم مانده باشد و زبانشان از لفظ آن خالی؟ (۶)

آنچه حیرت و پریشانی و یأس آدمیزاد متحیّر پریشان مأیوسی مثل مرا چند برابر می‌کند، این است که در بیشتر مأخذهای تعریف کنندۀ «رویکرد» و «رهیافت»، این کلمه‌های جدید الاختراع را معادل کلمۀ انگلیسی «اَپروچ» (approach) معرّفی می‌کنند. یعنی تمام فارسی زبان‌هایی که تا چند دهۀ پیش خیال می‌کردند زبان انگلیسی سرشان می‌شود و استاد این زبان در دانشگاه بودند و مترجمان معتبر این زبان شمرده می‌شدند، غافل از این بودند که معنی درست «اَپروچ» را نفهمیده‌اند و آن را در کاربردهای مختلف انگلیسی‌اش به فارسی غلط برگردانده‌اند!

حق نشر عکس Getty Images Image caption ه زبان فارسی «نواژه» شما در این چهره نما «چیدمان» یک اتاق «نشستمان» را «دیدمان» می‌کنید و «یادمان» اتاق «خفتمان» دورۀ کودکی اشک به دیدگانتان می‌آورد

مملکت زبان ذهن انسان است و حکومت آن بر اساس یک قانون اساسی ثابت و تغییرناپذیر و ابدی استوار شده است و از زمانی که خدا «خَلَقَ الْإِنْسَانَ» و «عَلَّمَهُ الْبَیَانَ» کرد تا به امروز از سیاست منزّه و از تفنّن مبرّا بوده است، و تا زمانی که عمر زمین و زمان به سر آید، نه گوش به سیاست خواهد داد، نه هوش به تفنّن خواهد باخت. پس محض ضرورتی بی ضرورت و بی‌منطق، با «گفتمان» این و آن، «چیدمان» خانۀ زبان فارسی را «پاشیدمان» نکنیم!(۷)

زبانتان همواره دارا و دانا و توانا باد.

__________________________________________________

زیرنویس‌ها:

۱- «گوشۀ» فارسی با کاربردهایی که در گارگاه «زبان اجتماعی» دارد، نمی‌تواند بار یک معنای علمی را در حکم یک اصطلاح حمل کند، و به همین دلیل بوده است که «زاویۀ» عربی به یاری آمده است. مثلاً فرهنگستان اوّل «زاویه ٔ منفرجه» را کرد «گوشه ٔ باز» و «زاویه ٔ حادّه» را کرد « گوشه ٔ تند». چه شد؟ به این گوشه‌ها نگاه کنیم: «جگر گوشه ... گوشه زدن... گوشه گیر... گوشه در موسیقی... گوشۀ کار کسی را گرفتن ... گوشۀ چشم... گوشه نشین ... گوشه گرفتن ... گوشه گیری ... گوشۀ عزلت ... گوشه کردن ناخن ... گوشه نشینی ... در گوشه‌ای افتادن...

۲- برای دسترسی آسان به ریشه شناسی اصطلاح «زاویه» و «مثلّث» شجرۀ آنها از وبسایت «www.etymonline.com» در اینجا نقل می‌شود:

angle (n.) "space or difference in direction between intersecting lines," late ۱۴c., from Old French angle "an angle, a corner" (۱۲c.) and directly from Latin angulus "an angle, a corner," a diminutive form from PIE root *ang-/*ank- "to bend" (source also of Greek ankylos "bent, crooked," Latin ang(u)ere "to compress in a bend, fold, strangle;" Old Church Slavonic aglu "corner;" Lithuanian anka "loop;" Sanskrit ankah "hook, bent," angam "limb;" Old English ancleo "ankle;" Old High German ango "hook").

triangle (n.) late ۱۴c., from Old French triangle (۱۳c.), from Latin triangulum "triangle," noun use of neuter of adjective triangulus "three-cornered, having three angles," from tri- "three" (see tri-) + angulus "corner, angle" (see angle (n.)).

۳- برای سرگرمی و تفریح می‌توانید «رویکرد» و «رهیافت» را به «گوگل فارسی» بدهید و بنشینید و شعبده‌های شور و شیرین را تماشا کنید و ما را به هزار و یک دلیل از نمونه آوردن معذور و معاف بدارید.

۴- «رودکی»: «رودکی چنگ بر گرفت و نواخت / باده انداز، کو سرود انداخت / زآن عقیقین میی، که هر که بدید / از عقیق گداخته نشناخت / هر دو یک گوهرند، لیک به طبع / این بیفسرد و آن دگر بگداخت / نابسوده دو دست رنگین کرد / ناچشیده به تارک اندر تاخت.

۵- «فردوسی»: «بناهای آباد گردد خراب / ز باران و از تابش آفتاب / پی افگندم از نظم کاخی بلند / که از باد و بارانش ناید گزند ...»

۶- نظیر کلمه‌های مرکّب رویکر و رهیافت، برای نشاندن آنها به جای کلمه‌های قبلاً موجود و مأنوس زیاد ساخته‌اند. از این‌ها گذشته، صاحب منصبان فرهنگستان برای جانشینی بعضی کلمه‌های خارجی مقیم و جا افتاده در زبان فارسی کلمه‌های مفرّحی ابداع کرده‌اند، از آن جمله آسان بر(آسانسور)، هم رُوان (اسکورت)، هم سانه (اونیفرم، متّحدالشکل)، دفترک (بروشور)، چینی جا (بوفه)، آموزانه (حق تدریس)، بها مهر (ژتون)، و ... که چی بشود؟

۷- از کلمه‌هایی که در مقام اسم فعل از ریشۀ حال و ریشۀ گذشتۀ فعل به علاوه پسوند «مان» از گذشتۀ دور در زبان فارسی زنده و بر قرار و در کار مانده است، این‌ها را در پیش ذهن دارم: ساختمان، سازمان، و زایمان. البتّه از اسم فعل «ریدن» که مثل «خوردن»، که کار هر روزۀ آدمیزاد است، اسم فعل «ریدمان» را داریم که در لغتنامۀ دهخدا این طور تعریف شده است: «ریدمان . [ دِ ] (اِمص) ریدن. تغوّط. ریدمان کردن ؛ در زبان بی‌ادب عامیانه ، شکم راندن. (یادداشت مؤلف). » در قدیم دانشمندانی نظیر ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، و فارابی، برای مفهومی که در انگلیسی به آن «discourse» می‌گویند، اسم فعل «گفتار» را به کار می‌بردند، ولی بعضی از دانشمندان جدید نمی‌توانند این کار را بکنند و با «گفتمان» حال می‌کنند.