Image caption تصویر یک جور «ملاقه» که «قاشق» غذا خوری یا چایخوری نیست، ولی، خوب، البتّه آن را از «مِلعَقۀ» عربی گرفته ایم که «قاشق» غذا خوری و چایخوری است، و نمی دانیم چرا در لغتنامه آن را «قاشق دراز دسته دار» تعریف کرده اند. قاشقها، چه دراز، چه کوتاه، همه دسته دار هستند و «ملاقه» نیستند

اسم جمع اصطلاحی

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. صحبت از این بود که ما فارسی زبان‌ها در گرفتن «لغت» از زبان عربی، از قاعده‌های دستوری این زبان پیروی نکرده‌ایم و زبانمان استقلال نظام دستوری خود را حفظ کرده است. فقط در موردهایی خاصّ، با «اقتباس» از چند تایی قاعدۀ دستوری زبان عربی، قاعده‌هایی جدید برای بیان مفهوم‌هایی معیّن «ابداع» کرده‌ایم که در خودِ زبان عربی وجود ندارد. انگار که از «مِلعَقۀ» (۱) عربی که «قاشق» است، «ملاقه» (۲) ساخته باشیم که نه با آن غذا می‌خوریم، نه چای هم می‌زنیم.

تعریف «ابداع‌های اقتباسی» را با ساختن «اسم جمع معکوس» از «جمع مکسّر» عربی شروع کردیم. چرا معکوس؟ برای اینکه «اسم جمع» در فارسی کلمه‌ای است که «مفرد» آن معنای «جمع» دارد، مثل «خانواده»، و معکوس آن کلمه‌ای است که «جمع» آن با مفهوم «مفرد» به کار برود، مثل «حقوق» که جمع مکسّر عربی است، به معنی «حقّها»، امّا در فارسی آن را به معنی مفرد «کارمزد ماهانه» به کار می‌بریم، و مثلاً می‌گوییم: «حقوق این کارمند ماهی دو میلیون تومان است، امّا کفاف خرجش را نمی‌دهد.»

اگر از کسی بشنوید یا در جایی بخوانید که «فکرهای عمومی فریب این سیاستمدارها را نمی‌خورد»، از عبارت «فکرهای عمومی» چه معنایی می‌گیرید؟ یا از عبارت «امرهای اداری» در این جمله: «امرهای اداری هر سازمانی نیاز به نیروی انسانی متخصص و کار آمد دارد»؟ یا از عبارت «واجد شرط‌ها» در جملۀ «بیشتر ثبت ‌نام‌ کنندگان انتخابات واجد شرط‌ها نیستند»؟ یا از عبارت «مرسوم‌های سوگند» در جملۀ «آنها پیش از آغاز مرسوم‌های سوگند با یکدیگر دست دادند»؟

Image caption مردم گاهی موردهایی از «افکار عمومی» را که مبیّن خواستی معیّن از مقامات مسئول در دستگاه دولت یا حکومت است، به صورت پلاکارد سر دست می گیرند و در خیابانها راهپیمایی می کنند

اگر این جور عبارت‌ها برای شما نامأنوس، نامفهوم، یا حتّی نافارسی به گوش می‌آید، به این علّت است که ما از ابتدا آنها را با «جمع مکسّر» به صورت «عبارت‌های اصطلاحی» از زبان عربی گرفته‌ایم و گفته‌ایم «افکار عمومی»(۳)، «امور اداری» (۴)، «واجد شرایط» (۵)، و «مراسم سوگند» (۶). مفرد کلمه‌های «فکر»، «امر»، «شرط»، و «مرسوم» را در موردهایی با «ها»، که «پسوند جمع» فارسی است، به صورت جمع در می‌آوریم، امّا از آنها معنای دیگری می‌گیریم (۷). مثلاً «افکار عمومی» فکرهای مردم نیست، «نوع‌های مختلف» نظرها، دیدها، عقیده‌ها، باورها، خواست‌ها، و دریافت‌های مردمی است که با نام «ملّت» در برابر «دولت» و «حکومت» بر سکّوی موجودیت خود می‌ایستند.

Image caption تصویر روی جلد کتاب «سازندگان افکار عمومی»، تألیف «دیوید دبلیو مور» (David W. Moore)، استاد علوم سیاسی در دانشگاه «نیوهمپشایر» آمریکا، که کتاب دیگری با عنوان «افکار عمومی در آمریکا» دارد

در این موردها «ابداع اقتباسی» استفاده از جمع مکسّر عربی است برای ساختن اسمی که بر مجموع نوع‌های مختلف از مفهوم‌هایی پیوسته و همپایه دلالت دارد. مثلاً در مورد استخدام شخص برای یکی از شغل‌های معیّن در یک سازمان، از حیث صلاحیت‌های لازم، «شرط » هایی در نظر گرفته می‌شود که مجموعاً در قالب جمع مکسرّ «شرایط» قرار می‌گیرد، و در این مورد «شرایط» برای فارسی زبان برابر با «شرط‌ها» نیست، آهنگ «جمع» ندارد، «اسم جمع اصطلاحی» است.

کلمۀ «امر» عربی در حالت مفرد، اگر به معنی «فرمان» و «دستور» باشد، جمع مکسّر آن «اوامر» است، و اگر به معنای «کار» و «شغل» باشد، جمع مکسّر آن می‌شود «امور». جمع مکسّر در نمونه‌هایی که از «اسم جمع اصطلاحی» داده شد، در ذهن بیشتر فارسی زبانان آهنگ «جمع» ندارد و در ردیف اسم‌های جمع، مثل «خانواده»، «گروه»، «رمه»، و مانند اینها شنیده می‌شود، و به همین دلیل گاهی این جمع‌های مکسّر را به صورت «جمع بر جمع» می‌آورند. این چند نمونه از چند سایت در اینترنت گرفته شد:

*** «... این اقدامات آثار و پیام‌های متفاوتی برای افکارهای عمومی دارد.»*«... سیستم مالی شرکت سرگرم دیگر امورهای اداری از قبیل تعیین پاداش و حقوق آخر سال است.»*«... پس واجد شرایط‌ها و علاقمندان عجله کنند!»*«... به طور معمول در مراسم‌های سوگند، نخست وزیر در برابر اسقف کلیسای یونان سوگند یاد می‌کند.» باری، به یاد خواهیم داشت که «ابداع‌های اقتباسی» ما از زبان عربی بیش از این‌هاست.

زبانتان همواره دارا و دانا و توانا باد.

زیرنویس‌ها:

۱- عرب‌ها خودشان به چیزی که ما به ش می‌گوییم «ملاقه» و آن را از «ملعقۀ» عربی گرفته‌ایم، می‌گویند «مِغرفه»، و به چیزی که ما می‌گوییم «قاشق» و لابد آن را از ترکی گرفته‌ایم، می‌گویند «ملعقه» و عجیب‌تر اینکه بعضی از عرب‌ها به «ملاقۀ» ما که انگلیسی‌اش می‌شود «ladle»، «کفکیر» و «خاشوقه» هم می‌گویند. این شگفتی‌ها از خودجوشی‌ها و خود سازی‌های طبیعی زبان است.

۲- به همان طرز که «مِلعقه» را «ملاقه» کرده‌ایم، از «ملحفه» هم «ملافه» ساخته‌ایم.

۳- عبارت «افکار عمومی» که هر دو کلمه‌اش عربی است و کلمۀ اوّلش جمع مکسّر است، به نظر می‌آید که در اصل ترجمۀ فارسیِ «public opinion» از انگلیسی یا «l'opinion publique» از فرانسوی باشد و میراث «شبه رنسانس» مستعجل اوائل قرن سیزدهم هجری، چون در این عبارت‌ها «فکر» جانشین عقیده و نظر و باور و تصوّر و مانند این‌ها شده است و «فکر» در معنای خاصّ بیشتر به اندیشه‌های فلسفی اشاره دارد و در انگلیسی با «thought» بیان می‌شود و در فرانسوی با «pensée»، در حالی که «نظر» و «عقیده» را که «opinion» باشد، هر کس دارد و می‌گوید: «به نظر من»، «به عقیدۀ من»، و در زبان فارسی من نشنیده‌ام که کسی بگوید: «به فکر من این کار دولت ترکیه با دموکراسی منافات دارد.» در فارسی مثلاً می‌گوییم: «مقدّمه‌ای بر تاریخ اندیشۀ غربی»، یا «تاریخ تفکّر غربی»، یا «تاریخ فلسفۀ غربی» که در انگلیسی می‌شود: «Introduction to the History of Western Thought» و در فرانسوی: «Introduction à l`histoire de la pensée occidentale».

۴- در هر وزارتخانه‌ای معمولاً یکی از معاونان وزیر، «معاون امور اداری» است. ضمناً یک «سازمان» هم در حدّ یک وزارتخانه دایر است که با نام «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» فعّالیت می‌کند.

۵- در عبارت «واجد شرایط»، کلمۀ «واجد» ، به معنی دارا، دارنده، و صاحب، جمع مکسّر عربی «شرایط» را در موقعیت «اسم معنی» قرار داده است، مثل اینکه به جای «واجد شرایط» گفته باشیم: «دارای صلاحیت». در واقع کسی که دارای صلاحیت معیّن برای گرفتن شغل معیّن باشد، دارای «شرط‌ها»ی معیّن نیست، دارای دانش و تجربه‌ای است که او را «شایسته» (qualified) می‌کند. به این ترتیب ما «جمع مکسّر» عربی را در ارائۀ معنی به وظیفه‌ای سوای وظیفۀ اصلی در زبان عربی واداشته‌ایم و آن را به «اسم جمع اصطلاحی» (collective noun as an expressional phrase) تبدیل کرده‌ایم.

۶- «مراسم» در عبارت اصطلاحی «مراسم سوگند» یا هر نوع مراسم دیگر، بیرون از وظیفۀ دستوری اصلی در عربی، که جمع شکستۀ «مرسوم» است، دیگر دلالت بر «مرسوم‌ها» ندارد. مثلاً در «مراسم عزا داری» (سوگواری) کارهایی به صورت «شعیره» های خاصّ (ritual) و مستقلّ انجام نمی‌گیرد، بلکه آنچه به عمل در می‌آید، مرحله‌های پی در پی یک شعیره است که ما در زبان فارسی این معنی را از جمع مکسّر «مرسوم» به صورت «مراسم» می‌گیریم، و این یکی دیگر از «ابداع‌های اقتباسی» ما از بعضی از قاعده‌های دستوری زبان عربی است.

۷- گفته شد که ما کلمه‌های «فکر»، «امر»، «شرط»، و «مرسوم» را در موردهایی با «ها»، که «پسوند جمع» فارسی است، به صورت جمع در می‌آوریم، امّا از آنها معنای دیگری می‌گیریم. به این نمونه‌ها نگاه می‌کنیم: «این فکرهای وحشیانه را کنار بگذار» (از "بچه‌های نیمه شب"، سلمان رشدی)؛ «هزار جور فکرهای شگفت انگیز در مغزم می‌چرخد» (از "زنده به گور"، صادق هدایت)؛ «مهرورزی والدین نباید مانعی برای مصونیت کودک از امرها و نهی‌ها شود» (از مقالۀ "چگـونه به کـودکان مهـرورزی کنیـم؟" در سایت تبیان)؛ «اگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم / ز شرط‌ها بگذشتیم و رایگان کردیم» (از یکی از غزل‌های مولوی در دیوان شمس)؛ «او به عنوان زن در جامعه‌ای مردسالار و سنتی گلیم کوچکی برای دراز کردن پاهایش دارد و همیشه نمی‌تواند مرسوم‌ها را بنا به دلخواه خود بشکند و خود را بی‌هیچ آسیبی از بحرانها برهاند» (از مقاله‌ای در نقد "مکثی کوتاه برای سنگ‌ها، دومین مجموعۀ شعر سارا محمدی اردهالی" در سایت «پیراهنی از دریا»).