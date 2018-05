مگان مارکل، عروس خانواده سلطنتی کیست؟

حق نشر عکس REX/SHUTTERSTOCK Image caption مگان مارکل، بازیگر نقش ریچل زین در سریال آمریکایی سوتس یا دادخواست‌ها (Suits)

مگان مارکل، بازیگر نقش ریچل زین در سریال آمریکایی سوتس یا دادخواست‌ها (Suits) روز ۴ اوت ۱۹۸۱ به دنیا آمد. او در لس آنجلس بزرگ شد ما این اواخر به تورنتو نقل مکان کرده بود. وقتی مگان ۶ ساله بود، پدر و مادرش از هم جدا شدند.

به محله‌ای که مگان در آن بزرگ شده لقب "بورلی هیلز سیاه‌" را داده‌اند. منطقه‌ای که متوسط قیمت یک خانه در آن ۷۷۱ هزار دلار است.

مگان مارکل دوره آموزش ابتدایی‌اش را در مدرسه‌ای خصوصی گذراند و بعد از آن در یک کالج کاتولیک دخترانه درس خواند. او سال ۲۰۰۳ از دانشکده ارتباطات دانشگاه نورت وسترن فارغ‌التحصیل شد. از آن زمان بود که به عرصه بازیگری پا گذاشت.

حق نشر عکس AF ARCHIVE / ALAMY STOCK PHOTO

به گفته خود مگان، او در فاصله بین آزمون‌های بازیگری‌اش، از خطاطی روی کارت‌های دعوت عروسی پول درمی‌آورده، مهارتی که در کلاس‌های خوشنویسی دوران مدرسه به دست آورد. او برای اولین بار سال ۲۰۰۲ در یکی از قسمت‌های سریال "بیمارستان عمومی" (General Hospital) در تلویزیون آمریکا دیده شد. بعد از آن نقش‌هایی هم در سریال‌های تحقیق در صحنه جرم (CSI)، بدون رد پا (Without a Trace) و قلعه (Castle) بازی کرد.

مارکل بعد از آن در فیلم‌های بزرگ هالیوودی از جمله "بیارش گریک" (Get Him to the Greek)، مرا به یاد داشته باش (Remember Me) و رئیس‌های وحشتناک (Horrible Bosses) نقش‌آفرینی کرد. او از شروع سریال سوتس در سال ۲۰۱۱ تا زمان اعلام نامزدی با شاهزاده هری در این پروژه حضور داشت.

این اولین باری نیست که مگان ازدواج می‌کند. او سپتامبر ۲۰۱۱ با ترور انگلسون، تهیه کننده فیلم ازدواج کرد اما دو سال بعد کارشان به جدایی کشید. انگلسون هم اکنون در حال ساخت یک مجموعه تلویزیونی است که داستان درگیری یک مرد با همسر سابقش بر سر سرپرستی فرزندان‌شان را روایت می‌کند. جالب این که همسر سابق این مرد با یکی از اعضای خاندان سلطنتی بریتانیا ازدواج کرده.

حق نشر عکس THE TIG Image caption مگان بنیان‌گذار و سردبیر وب‌سایتی به عنوان "د تیگ" (The Tig) بود که به مسائل مربوط به سبک زندگی می‌پرداخت

مگان بنیان‌گذار و سردبیر وب‌سایتی به عنوان "د تیگ" (The Tig) بود که به مسائل مربوط به سبک زندگی می‌پرداخت. او در آوریل ۲۰۱۷ بعد از سه سال این وب‌سایت را بست. خیلی‌ها دلیل این تصیم او را آماده شدن برای نامزدی سلطنتی ‌دانستند. غذا، زیبایی، مد و سفر از جمله موضوعاتی بود که این وبسایت پوشش می‌داد. مگان در وب‌سایتش از زنان قدرتمند هم حرف می‌زد. او گفت دلیل راه‌اندازی این وبسایت تلاش برای دادن شکلی تازه به معنا و مفهوم زیبایی از طریق انتشار مقالاتی در مورد توانمندسازی فردی است؛ جایی که به زنان پرانرژی، خلاق و الهام بخش فرصت خودنمایی می‌دهد.

او با یک میلیون و ۹۰۰ هزاز نفر دنبال‌کننده در اینستاگرام و بیش از ۳۵۰ هزار فالوئر در توئیتر، در شبکه‌های اجتماعی هم محبوبیت زیادی دارد. مارکل سفیر جهانی سازمان "ورد ویژن کانادا" ( World Vision Canada) است. هدف این سازمان فراهم کردن تحصیل، غذا و خدمات بهداشتی بهتر برای کودکان دنیاست.

حق نشر عکس ONE YOUNG WORLD Image caption مگان به عنوان سفیر سازمان خیریه برای کمک به کمپین آب سالم به رواندا سفر کرد

او به عنوان سفیر این سازمان خیریه برای کمک به کمپین آب سالم به رواندا سفر کرد. جدای از فعالیت‌های بشردوستانه، مگان به خاطر مبارزاتش برای تساوی جنسیتی شهرت زیادی پیدا کرده.

وقتی ۱۱ ساله بود با نوشتن نامه‌‌ای به هیلاری کلینتون، بانوی اول آن زمان آمریکا و چند شخصت مهم دیگر یک کارخانه تولید صابون را مجبور به تغییر آگهی تبلیغاتی‌اش کرد. به نظر مگان این آگهی تبلیغاتی به طور تلویحی این ایده را منتقل می‌کرد که زنان فقط متعلق به آشپزخانه هستند.

تعهد مگان به مبارزه برای تساوی جنسیتی راه را برای همکاری‌اش با سازمان ملل باز گرد. سخنرانی سال ۲۰۱۵ او در سازمان ملل به مناسبت روز جهانی زن همه حاضرین از جمله بان کی‌مون، رئیس پیشین این سازمان را واداشت تا بایستند و برایش دست بزنند.

مگان از پدری سفید پوست و مادری آفریقایی- آمریکایی متولد شده و همین باعث شد یک روزنامه در مورد او تیتری نژادپرستانه بزند. خانواده سلطنتی اما ساکت ننشست و در اقدامی نادر با انتشار بیانیه‌ای این روزنامه را به نژادپرستی و جنسیت‌زدگی متهم کرد.

مگان در مقاله‌ای برای مجله "ال" در مورد ریشه نژادی‌اش نوشت: "دورگه بودن من شاید هویت من را در هاله‌ای از ابهام قرار داده باشد، اما من آن را با تمام وجود پذیرفته‌ام تا بتوانم بگویم چه کسی هستم و از کجا آمده‌ام. تا بتوانم بگویم چقدر به این که یک زن دو رگه قوی و با اعتماد به نفس هستم افتخار می‌کنم."

حق نشر عکس Getty Images

اختلاف سنی

مگان ۳ سال از همسر آینده‌اش بزرگ‌تر است، اختلاف سنی که در ازدواج‌های سلطنتی چندان معمول نیست. او ۳۶ سال سن دارد و این در حالیست که هری ۳۳ ساله است. دایانا، مادر هری ۱۳ سال از پرنس چارلز کوچک‌تر بود. کیت میدلتون، همسر ویلیام هم ۳۶ ساله است اما چند ماه از مگان کوچک‌تر است. شاهزاده ویلیام هم ۳۵ سال سن دارد.

مگان مارکل با ۳۶ سال مسن‌ترین عروس خانواده سلطنتی خواهد بود. قبل از او کیت این رکورد را داشت؛ او در ۲۹ سالگی با ویلیام ازدواج کرد.