«بین‌المللی» ها را «ملّی» نکنیم

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. در صحبت از اصطلاح‌های «بین‌المللی» در مقابل اصطلاح‌های «ملّی» در زبان «علمی»، خواستیم بدانیم که چرا و با چه منطقی گویندگان اکثر زبان‌های جهان در مورد مفهوم‌هایی معیّن، اگر هم در زبان خودشان از گذشته اصطلاحی «ملّی» داشته باشند، ترجیح می‌دهند که برای آن مفهوم، اصطلاح رایج «بین‌المللی» اش را به کار ببرند؟

چیزی که موجب شد این سؤال پیش بیاید، این است که بعضی از «علمداران» حوزۀ زبان فارسی و بسیاری از «علمکشان» دلیر آنها، به جای پذیرفتن و از خود کردن اصطلاح‌های بین‌المللی در علم و تکنولوژی عصر جدید، خود را «رسالتمند» (۱) دانسته‌اند که با «ملّی» کردن اصطلاح‌های «بین‌المللی»، فارسی زبان‌ها را با «زبان جهانی علم» بیگانه کنند و برای آموزش و پژوهش، مسیری جدا و متفاوت از مسیر کاروان جهانی علم پیش پای آنها بگذارند، و بهانه و پشتوانۀ این انحراف از فرهنگ بشری را غرور ملّی و استقلال فرهنگی اعلام بدارند.

مثلاً از این بزرگ واران می‌پرسیم شما برای چه مقصودی و با چه منطق و برهانی اصطلاح بین‌المللی «استراتژی» (strategy) را عزل و طرد و اخراج کرده‌اید و مقامش را به «نوساخت» خودتان «راهبُرد» (۲) وا گذاشته‌اید، و صفت نسبی «راهبردی» به معنی «استراتژیک» (strategic) را هم به معاونت او منصوب کرده‌اید؟ از صاحب‌منصبان حوزۀ سیاست بپرسید چرا و با چه نیتی در اظهاراتشان «راهبردی ملّی» شما را با «استراتژی بین‌المللی» (۳) همراه می‌کنند؟

این ستایندگانِ «لفظ پارسی»، در بیرون و جدا از «جامعۀ زبان فارسی»، حتماً می‌دانند که کلمۀ «استراتژی» در اصل از ریشۀ یونانی (۴) است، به معنای «طرح و برنامۀ فرماندهی نظامی»، و در اواخر قرن نوزدهم میلادی معنی‌های دیگری هم پیدا کرد و در بیشتر زبان‌های جهان، از جمله در زبان فارسی، شد: «طرح و برنامۀ مشروح و منتج به موفّقیت در عملیات و امور مربوط به جنگ، سیاست، بازرگانی، صنعت، یا ورزش، و همچنین علم و مهارت در برنامه ریزی این عملیات و امور».

از این پارسی ستایان عالم الفاظ می‌پرسیم: «چه طور است که گویندگان زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و دیگر زبان‌های اروپایی، در موقع ریشه یابی بسیاری از لغت‌های زبان خودشان به زبان یونانی و لاتین می‌رسند و در نهایت به سانسکریت و جدّ آریایی آن، ولی اصلاً دچار «آلرژی» و «دلاشوبه» نمی‌شوند؟ راستی لغت «آلرژی» هم در «علم پزشکی» یک اصطلاح «بین‌المللی» است و در مورد واکنش مصونیتی بدن در مقابل بعضی عامل‌های بیرونی، مثل گردۀ گیاهان، از کلمۀ «حسّاسیت» کاربرد بیشتر و صریح‌تری دارد.

در جهان «علم» تعصّب نژادی و فخر قومی و مرزبندی ملّی باطل و بی‌معنی است، چون «عالم» به «نژاد» و «قوم» و «ملّت» خود متعلّق و مقیّد و محدود و منحصر نمی‌شود و برای «بشریت»، یعنی جهانیان فکر می‌کند، پژوهش می‌کند، کشف می‌کند، نظریه می‌سازد، قانون می‌سازد، اصطلاح می‌سازد و جهانیان، از قدیم قدیم‌ها اصطلاح او را می‌گرفته‌اند و در زبان خود می‌نشانده‌اند و هنوز هم همچنان می‌گیرند و در زبان خود می‌نشانند.

مثلاً در قرن نهم میلادی(۵)، یک ریاضیدان و منجّم ایرانی، به نام «محمّد بن موسی خوارزمی»، در ریاضیات کشفی می‌کند، و دربارۀ آن به عربی کتابی می‌نویسد با عنوان «المختصر فی حساب الجبر و المقابله»، که در سال ۱۱۴۵ میلادی یک مترجم انگلیسی به نام «رابرت آو چستر» (Robert of Chester) آن را از عربی به «لاتین»، که در اروپا زبان علم و مذهب بود، ترجمه می‌کند و از اینجا دو اصطلاح جدید ریاضی به وجود می‌آید، یکی «الگوریتم» (Algorithm)، مأخوذ از اسم خودِ «الخوارزمی»، و یکی هم «اَلجیبرا» (Aljibra)، مأخوذ از کلمۀ اصلی عنوان کتاب او، و این دو اصطلاح علمی از همان زمان بین‌المللی می‌شود، چنانکه تا امروز گویندگان هیچ زبانی به هوس ملّی کردن آنها نیفتاده‌اند، چون فرهنگ مدارانشان پیرو عقل سلیم اند و به فلسفۀ زبان اعتقادی طبیعی دارند.

زبانتان همواره دارا و دانا و توانا باد!

زیرنویس‌ها:

۱- در زبان «ساختگی» پسامدرن رسانه‌ای با پسوند و پیشوند، در یک چشم به هم زدن، صدها کلمۀ مرکب «ساخته» می‌شود. با «مان»، در ردیف ساختمان، «چیدمان»؛ با «ور»، در ردیف دانشور، «علمور»؛ با «ار»، در ردیف نوشتار، «خواندار»؛ با «مند»، در ردیف «دانشمند»، «نظام مند»! ما چرا با همین «مند» نتوانیم بسازیم «رسالتمند»؟

۲- «راهبُرد»: لابُد این کلمۀ نوزاد، مادرش باید «راه بردن» باشد. «راه بردن» به نظر و به آگاهی و به تأیید همۀ لغت شناسان پیش از دهخدا و مورد تأیید و اعتقاد و اعتماد او این معنی‌ها را داشته است و دارد: «به رفتار آوردن؛ به رفتن داشتن؛ وادار به رفتن کردن؛ یاد دادن راه رفتن؛ کمک کردن که راه رود؛ راهنمایی کردن؛ راهبری کردن، رهبری کردن» و برای این معنی این مثال از تاریخ بیهقی آورده شده است: «و دیگر که من از هندوستانم و وقت گرم است و در آن زمین من راه بهتر برم.» و گفت‌و‌گوی اصلی‌ای که این جمله از آن گرفته شده است، این است: « سپاه سالار گفت: فرمان خداوند راست و سالاران گروهی اینجا حاضراند در مجلس عالی و دیگر بر درگاه‌اند، کدام بنده را فرماید رفتن؟ تلک هندو [از سران لشکر محمود] گفت: زندگانی خداوند دراز باد، من بروم و این خدمت بکنم تا شکر نواخت و نعمت گزارده باشم، و دیگر که من از هندوستانم و وقت گرم است و در آن زمین من راه بهتر برم، اگر رأی عالی بیند، این خدمت از بنده دریغ نیاید.» می‌بینیم که در این جمله فعل «راه برم» به هیچ‌یک از آن معنی‌ها نیامده است. شما را نمی‌دانم، امّا من در عمر هشتاد و سه سالۀ خود «راه بردن» را فقط به معنی «دانستن راه»، «بلد بودن راه»، «به نتیجه رسیدن سعیی، عملی»، «فهمیدن چیزی»، «پی‌بردن به چیزی» و مانند این‌ها شنیده و خوانده‌ام و فکر می‌کنم که «راهبرد» نه تنها جانشینی، بلکه ترجمه‌ای درست برای «استراتژی» نیست. برای درستی این «نظر» از گواهان فارسی زبان کسی را نام نمی‌برم، امّا اگر فرانسوی می‌بودم، «آناتول فرانس» (Anatole France)، سلطان نثر فرانسه را به گواهی می‌خواندم.

۳- البتّه این فقط بعضی از صاحب‌منصبان حوزۀ سیاست نیستند که کلمۀ پارسینه! و ملّی! «راهبرد» و امثال آن را با کلمه‌های اجنبی و بین‌المللی آنها همراه می‌کنند، بلکه بسیاری از دیگرانی هم که «حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینند» که خاطر صاحب‌مقامان واژه آفرین را از خود خرسند بدارند، چنین می‌کنند تا لابد مردم را دچار سرگردانی نکرده باشند. به چند نمونۀ واقعی نگاه می‌کنیم: «راهبرد و استراتژی عربستان برای برهم زدن توافق هسته‌ای ایران...»؛ «برجام یک تاکتیک بود و نه یک استراتژی و راهبرد...»؛ «ورزش از خلأ راهبرد و استراتژی مشخص رنج می‌برد...»؛ «با فقدان استراتژی و راهبرد اساسی در توسعه ایران مواجه‌ایم!!!...» (مواجه ایم غلط است، مواجهیم درست است!)؛ «راهبرد و استراتژی کلان...»؛ «برای ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان باید یک راهبرد و استراتژی داشته باشیم...»؛ «استراتژی و راهبرد، از آن دست مفاهیمی است که نویسندگان و اندیشمندان مختلف، نظرات گوناگونی درباره اش ارائه کرده‌اند...»؛ «به اعتقاد من هنوز راهبرد و استراتژی مشخصی در مباحث توسعه‌ای استان که مورد وفاق[!] همه قرار گرفته باشد شاهد نیستیم...»؛ «جنگ نرم به مثابه راهبرد و استراتژی انتخابی نظام سلطه برای تسلط بر افکار و اراده ملت‌ها تدوین و طراحی شده است...» و صدها و هزارها و ...

۴- اصل کلمۀ «استراتژی»، از زباتی است بسیار کهن‌تر از زبان یونانی که در زبان شناسی آن را «پروتو-ایندو یوروپیَن» (Proto-Indo-European) نامیده اند، به معنی تقریبیِ «جدّ مشترک زبان‌های هند و اروپایی»، که جدّ مشترک زبان‌های ایرانی هم می‌شود. بنابر این خاطر پارسی ستایان عالم الفاظ می‌تواند جمع و خرسند باشد که کلمۀ «استراتژی» به اصل و نسب و تبار اجنبی نیست.

۵- قرن نهم میلادی که عصر طلایی فلسفه و علم در سرزمین قوم‌های ایرانی است، همزمان با عصر ظلمت فکری و فرهنگی در اروپای غربی است و پنج شش قرنی تا عصر رنسانس و خردگرایی مانده است.

۶- برای ریشۀ کلمۀ «Algebra» در فرهنگ ریشه شناسی (Online Etymology Dictionary) این توضیح‌ها آمده است:

