حق نشر عکس Getty Images Image caption تصویر «دانته الیگیری»، شاعر ایتالیایی (۱۳۲۱-۱۲۶۵)، که در «کمدی الهی» از بهشت و دوزخ و برزخ در عالم خیال دیدار می‌کند. او در دفتر «دوزخ» نکته‌ای به این مضمون آورده است که «طبیعت هنر خداست»

«حقیقت»: مقصد و هدفِ «خلاّقیت»

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. صحبت از «زبان فلسفی انسان» است که «اصالت» آن در «خلاّقیت» نهفته است، و «خلاّقیت» اگر مقصدش «حقیقت» نباشد، بی‌اصالت است. ساده‌ترین و خلاصه‌ترین تعریفی که برای «خلاّقیت» یا «آفرینندگی» داده‌اند، این است: «توانایی یا قدرت خلق کردن، آفریدن»، با این مثال که «انسان حیوانی است خلق کننده، آفریننده» (۱).

«خلق کردن» یا «آفریدن» عملی است که انسان آن را از ابتدای کوشش و جوششی که برای شناخت و معنی و مقصود «هستی» در خود پیدا کرده است، مختصّ «خدا» می‌دانسته است. خدا در زبان عربی «خالق» است و در زبان فارسی «آفریدگار» (۲).

پس هر چیز که وجود نداشته باشد و انسان با فکر و تخیّل خود و عمل دست خود آن را به وجود بیاورد، «تقلید»ی است از عمل خلاّقیت یا آفرینندگی «خدا» در حدّ توانایی و قدرت انسان. این عمل در مورد انسان چه کیفیت مادّی و تجسّمی داشته باشد، مثل مجسّمه‌سازی، نقاّشی، معماری، و اختراع ابزار و ماشین، چه ذهنی و زبانی و صوتی و حرکتی، مثل ادبیات و موسیقی و رقص و بازیگری و مانند این‌ها، «هنر» نامیده شده است.

در یونان باستان، «هنر» از دید «افلاطون» تقلیدی از طبیعت بود که چون نمی‌توانست «عین واقعیت» باشد، ارزش والایی نداشت، و از دید شاگرد او، «ارسطو» تقلیدی از طبیعت بود و لازم نبود که عین واقعیت باشد، و خوب و بد داشت، امّا خوبِ آن می‌توانست از ارزشی والا برخوردار باشد. بعدها با تأمّلی عمیق‌تر در ماهیت همۀ هنرها، گفته شد که عمل انسان در «هنر»، در هیچ هنری «تقلید محض از طبیعت نیست»، بلکه «باز آفرینی طبیعت» است به صورت و حالت و شیوه‌ای که ذوق و ذهن و دل انسان می‌خواهد.

در سیر تأمّلات جدید، با پشتوانۀ تفکّر علمی بود که «فلسفۀ جهانی»، یعنی فلسفه‌ای که «بشری» شد و دیگر نمی‌شد برای آن دو نوع متفاوتِ «شرقی» و «غربی» تصوّر کرد (۶)، شباهت عملی و پیوستگی معنایِ «خدا» و «آفرینش» از یک طرف، و «انسان» و «هنر» از طرف دیگر را به خود پذیرفت، و کسانی به دریافت این معنی رسیدند که «طبیعت هنر خداست»، یعنی که «آفرینش هنر است»، و انسان که «خدا» را در آیینۀ وجود خود می‌بیند، در «هنر» نه از «طبیعت»، بلکه از «خدا» تقلید می‌کند، خدایی که در ذهنیت او «حقیقت» هستی است.

Image caption تصویر «حضرت موسی» (چارلتون هستون، هنرپیشۀ آمریکایی در فیلم ده فرمان) که در «سفر پیدایش» از کتاب عهد عتیق (تورات)، ماجرای بیرون کردن «انسان» از بهشت، به جرم خوردن «میوۀ معرفت» را از قول خدا روایت کرده است

می‌پرسیم چرا خدا به روایت «تورات»، در «سِفر پیدایش»، خوردن میوۀ دو درخت از بیشمار درخت‌های باغ بهشت را بر او «ممنوع» کرده بود، یکی درخت «معرفت» و دیگری درخت «حیات ابدی»، و می‌بینیم که موسی از قول خدا در وقتِ «بیرون کردن» انسان از بهشت، به جرم خوردن میوۀ «معرفت» گفته است: «همانا انسان مثل یکی از ما شده است، که عارف نیک و بد گردیده. اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورَد، و تا به ابد زنده ماند.»

به عبارت دیگر، انسان که سرگردان و بی‌قرار پی بردن به «حقیقت هستی» است، و زندگی و جهان را دوست می‌دارد و نمی‌خواهد بمیرد (۳)، آگاهی از همۀ رازها و رمزهای هستی و زندگی جاویدان را مختصّ خدا می‌داند، و در عین حال نومیدانه آرزومند داشتنِ هر دو است: دانستن همه چیز و زندگانی بی‌مرگ!

اگر مقصد و هدف «خلقت» یا «آفرینش» در زندگی انسانِ با فرهنگ دریافتِ «حقیقت» و در واقع پیوستن به آن باشد، می‌توان گفت که «آفرینش‌های هنریِ» انسان معیار «حقیقت انسان» است، و در میان این آفرینش‌ها، «ادبیات»، یعنی نوشته‌ای که مضمون آن نوعی روایت یا پژوهش در حیطۀ «حقیقت» باشد و بیان آن نمودار «زیبایی»، در قلمرو «زبان فلسفی انسان» واقع می‌شود، و نوشته‌های بیرون از این حیطه و حال، هرچه باشد، «ادبیات» نیست (۴).

زبانتان همواره دارا و دانا و توانا باد!

زیرنویس‌ها:

۱- این تعریف در «لغتنامۀ آزاد» (www.thefreedictionary.com) در اینترنت، برای صفت «خلق کننده» یا «آفریننده» (creative) به این صورت آمده است: « Having the ability or power to create: Human beings are creative animals.»

۲- خلق کردن یا آفریدن در اصل به معنای چیزی را از نیست به هست آوردن است. در سورۀ «السجدة»، آیه‌های هفتم و هشتم می‌خوانیم: «الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِینٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ.»: «همان کسى که هر چیزى را که آفریده است نیکو آفریده و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد * سپس [تداوم] نسل او را از چکیده آبى پست مقرر فرمود. مفهوم «از نیست به هست آوردن» را در قدیم به صورت «از ناچیز به چیز آوردن» هم بیان می‌کرده‌اند. مثلاً فردوسی در سخن از آفرینندگی خدا گفته است: «که یزدان ز ناچیز چیز آفرید»، و خاقانی در همین معنی گفته است: « ناچیز را ز روی کرامات چیز کرد»، و «سعد جرفادقانی» در مقدمۀ ترجمۀ فارسی «تاریخ یمینی»، تألیف ابونصر محمّدبن عبدالجبّار عتبی، در اشاره به خدا در خلق انسان، نوشته است: «... این نقش که نگاشت و از ناچیز به حیّزِ چیز که آورد؟...»

۳- این واقعیت که انسان نمی‌خواهد بمیرد، بدیهی و اظهر من‌الشّمس است و ساده‌ترین و عامّ‌ترین گواه آن شوق و آرزوی فرزند و نوه و نتیجه داشتن است، و در مرتبه‌ای بالاتر توسّل به کارهای نیکو مثل ساختن مسجد، مدرسه، یا بیمارستان برای ماندگاری نام، واز همه بالاتر خلق آثار هنری است. افسانه‌های مربوط به وجود چشمۀ آب حیات، یا زندگی جاودان در ظلمات گواهی دیگر بر بیزاری انسان از مرگ است.

۴- در این باره، با توضیحاتی در تفاوت‌های «ادبیات» و «شبه ادبیات»، در حاشیۀ «زبان فلسفی انسان» صحبتی خواهیم داشت.