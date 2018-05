حق نشر عکس Getty Images Image caption شریان‌ها، عروق خونی است که خون را داخل و بیرون قلب و به تمام اعضای بدن می‌رساند

یک پژوهش جدید نشان می‌دهد برای جلوگیری از سخت شدن سرخرگ‌های قلب (تصلب شرائین)، چهار تا پنج بار ورزش در هفته ضروری است.

مطالعه درباره صد نفر که در سنین ۶۰ تا ۷۰ قرار داشتند نشان داد اگر ورزش به دو یا سه بار در هفته کاهش پیدا کند فقط برخی شریان‌ها سالم می‌مانند.

پژوهشگران می‌گویند هر نوع ورزش خطر بیماری‌های قلبی را کاهش می‌دهد اما ورزش به اندازه مناسب و در زمان درست در زندگی می‌تواند از پیر و فرسوده شدن قلب و عروق آن جلوگیری کند.

در پژوهش جدید که نتیجه آن در نشریه فیزیولوژی منتشر شده است، روال و پیشینه برنامه ورزشی شرکت‌کنندگان در طول زندگی‌شان بررسی و سفتی عروق قلب آنها اندازه گرفته شد.

شریان‌ها، عروق خونی است که خون را از قلب به تمام اعضای بدن می‌رساند.

هر کدام از این شریان‌ها شکل لوله را دارد و با بالا رفتن سن احتمال سفت شدن آنها بیشتر می‌شود. زندگی ناسالم هم باعث می‌شود که چربی رگ‌های قلب را مسدود کند.

محققان آمریکایی دریافته‌اند که ورزش کردن دو تا سه بار (۳۰ دقیقه هر بار) در هفته در تمام طول زندگی موجب می‌شود که شریان‌های متوسط که به گردن و سر خون می‌رسانند، جوان‌تر باقی بمانند.

اما چهار تا پنج بار در هفته ورزش، هم شریان‌های متوسط هم شریان‌های بزرگشان را سالم‌ نگه می‌دارد.

این تحقیق اما عواملی مثل رژیم غذایی، جایگاه اجتماعی و تحصیلات را که ممکن است تاثیری در سلامت قلب داشته باشد، در نظر نگرفته است.

دکتر بنجامین لویین، نویسنده اصلی این پژوهش از موسسه ورزش و پزشکی محیط در دالاس آمریکا می‌گوید: "این تحقیق واقعا هیجان‌انگیز است زیرا ما را قادر می‌کند برای جوان نگهداشتن قلب و حتا جوان کردن قلب‌های نسبتا پیر برنامه‌های ورزشی درست کنیم."

او گفت تحقیقات قبلی نشان داده که تلاش برگرداندن قلب به وضع سالم‌تر و جوانتر در هفتاد سالگی دیر است چون تغییر دادن ساختار قلب و عروق در این سن خیلی مشکل است.

