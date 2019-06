حق نشر عکس Microsoft Image caption مستر چیف حداقل این امید را داد که برای کنسول تازه درز مان عرضه حداقل یک بازی درجه یک وجود دارد

مایکروسافت اعلام کرد که نسل بعدی کنسول بازی‌اش را قبل از پایان سال ۲۰۲۰ وارد بازار می‌کند.

به گفته مایکروسافت این کنسول با اسم موقت پروژه اسکارلت "بزرگترین پیشرفت" نسبت به نسل پیشین یک کنسول خواهد بود.

مایکروسافت در نمایشگاه سرگرمی‌های الکترونیک E3 که هر سال در لس آنجلس برگزار می‌شود گفت که پردازنده این دستگاه که به طور اختصاصی توسط شرکت AMD طراحی شده، چهار برابر قوی‌تر از اکس باکس وان اکس خواهد بود. این شرکت اعلام کرد که یکی از نخستین بازی‌هایی که همزمان با عرضه این محصول در دسترس خواهد بود بازی "هیلو اینفینیت" است.

البته مایکروسافت به جز یک عکس چیزی از دستگاه تازه نشان نداد و به قیمت آن هم اشاره نکرد.

شرکت سونی هم که امسال در نمایشگاه E3 حضور ندارد همچنان در حال ساخت پلی استیشن ۵ است.

حق نشر عکس Microsoft Image caption مایکروسافت تصویری از ظاهر بیرونی کنسول آینده منتشر نکرد و صرفا به انتشار عکسی از یک بورد داخلی دستگاه بسنده کرد

فیل اسپنسر، رئیس اکس‌باکس تاکید کرد که کنسول تازه برای بهره‌گیری از قابلیت‌های تازه اینترنت طراحی شده است هر چند توضیح مشخصی در این باره نداد.

حق نشر عکس مایکروسافت Image caption کسی از نقش کیانو ریوز در بازی سایبر پانک ۲۰۷۷ خبر نداشت

کنفرانس خبری اکس‌باکس یک مهمان ناخوانده داشت که جمعیت را حسابی ذوق زده کرد: کیانو ریوز بازیگر مشهور فیلم‌ ماتریکس برای معرفی گیم سایبرپانک ۲۰۷۷ روی صحنه رفت. مایکروسافت در کنفرانس خبری‌اش در مجموع ۶۰ عنوان گیم را به نمایش گذاشت.

این شرکت همینطور از خدمات اشتراکی ''اکس‌باکس گیم پس'' برای کامپیوترهای خانگی خبر داد. خدماتی که امکان می دهد کاربران نسخه کنسول بازی‌ها را برای اجرا روی کامپیوترهای مجهز به ویندوز ۱۰ دانلود کنند.

گفته شده ۱۰۰ گیم از طریق این خدمات قابل دریافتند از جمله فورزا هورایزون ۴، مترو اکسودوس و هیلو مستر چیف کولکشن. اشتراک این سرویس ۱۰ دلار در ماه هزینه دارد.

استریمینگ: آینده بازی‌های کامپیوتری

ولی شاید مهمترین خبری که از کنفرانس مایکروسافت بیرون آمد نه اسم‌های عجیب و غریب بازی‌ها بود و نه کنسولی که باید یک سال و اندی برایش صبر کرد.

خدمات استریمینگ جدید این شرکت تحت عنوان اکس کلاود همه را به پیشگویی واداشت. به ویژه که بعد از رونمایی از خدمات مشابه گوگل بود.

گوگل چند روز پیش‌تر از خدمات استریمینگ خود، استدیا، رونمایی کرده بود. گوگل مدعی است استدیا می‌تواند گرافیک بازی را با سرعت ۱۰ ترافلاپ پردازش کند. یعنی سریعتر از مجموع پلی استیشن و اکس باکس.

برای استفاده از نسخه آزمایشی استدیا که آبان ماه به بازار می‌آید، گوگل یک دسته یا کنترلر با دانگل کروم کست را به قیمت ۱۳۰ دلار همراه یک اشتراک سه ماهه برای بازی‌هایش عرضه می‌کند.

حق نشر عکس اکتیویژن - گوگل Image caption بازی ۲ Destiny از عناوینی است که هنگام عرضه این خدمات در دسترس خواهد بود

گوگل همزمان با اعلام خبر این سرویس تازه به نوعی پیش بینی کرد که استریمینگ نقطه پایانی برای کنسول‌های بازی است.

نکته‌ای که بعضی از دست‌اندرکاران صنعت گیم با آن موافق نیستند. اسکات اموس، رئیس استودیوهای شرکت تولید بازی اسکوئر انیکس به کلیک فارسی گفت: ''شاید ده سال پیش هیچ کس فکر نمی‌کرد روزی بشود روی موبایل بازی کرد. وقتی بازی روی موبایل آمد مردم می‌گفتند این دیگر آخر عمر کنسول است. این اتفاق نیفتاد. کنسول‌ها از همیشه قویترند. بعضی از این پیش‌بینی‌ها واقعا خنده‌دار است.''

در همین حال شایع شده که آمازون هم در حال آماده سازی پلتفورم تازه‌ای است که روی کلاود کار می‌کند.

حق نشر عکس Nintendo Image caption نینتندو در نمایشگاه ای۳ در لس آنجلس تیزری از بازی افسانه زلدا را به نمایش گذاشت

در نمایشگاه امسال شرکت نینتندو هم با مجموعه‌ای از بازی‌های متنوع حاضر بود و بسیاری از طرفدارانش را خشنود کرد: معرفی سری جدید بازی Legend of Zelda: Breath of the Wild (افسانه زلدا) برای پلتفورم سوئیچ نینتندو از جمله پر سر و صداترین گیم‌ها بود. اعلام تاخیر در عرضه بازی Animal Crossing هم البته بسیاری را ناخشنود کرد.

سوئیچ به خصوص در آمریکا بسیار موفق و پرفروش بوده و نشانه‌ای از کمبود علاقه به این دستگاه دیده نمی‌شود.

درست است که تجربه استریمینگ در موسیقی و فیلم و سریال موفق بوده، اما استریمینگ بازی به اینترنت بسیار پرسرعت و با ثبات نیاز دارد که نه فقط داده‌ها را از سروری که بازی از آنجا پخش می‌شود به کاربر برساند بلکه فرامین و دستورات گیمر را هم برای اجرا به سرور برگرداند. همه این‌ها باید در چند صدم ثانیه اتفاق بیفتند تا تاخیری در اجرای بازی به وجود نیاید.

به همین دلیل در شرایط فعلی و با اینترنتی که من دارم تصور می‌کنم اگر بخواهم با استفاده از خدمات استریمینگ بازی کنم، باید قید کیفیت بالای بازی را بزنم. بر این اساس کسانی مثل من فعلا دو دستی به کنسول‌هایمان چسبیده‌ایم.

البته می‌فهمم که استریمینگ احتمالا می‌تواند در بزرگی را به روی بسیاری از گیمرهای جدید و غیر حرفه‌ای باز کند و مخاطبان تازه‌ای برای این صنعت به همراه بیاورد.