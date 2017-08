شما فقط تعهد به باشگاهتون رو انجام دادين ،مهم نظرمردم نسبت به شماست، مرسى بابت زحمتهايى كه سالها براى تيم ملى كشيدين🇮🇷❤️🇮🇷🙏

A post shared by Ali Karimi (@aliiiiiiiikarimi8) on Aug 4, 2017 at 7:46am PDT