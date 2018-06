مسافر اشتباهی جام جهانی؛ آقای فردوسی پور، کمک!

‏خیلی خوشحالم که اولین تجربه تماشای فوتبال ملی در استادیوم برای من، علاوه بر برد کشورم، در فضایی غیرتبعیض‌آمیز اتفاق افتاد‌. ایران و مراکش را در کنار دختران، زنان، مادران و خواهران سرزمینم دیدم. آنهایی که دنیا خیلی از این شادمانی‌های خالص به آنها بدهکار است... ورق بزنید...

A post shared by Panah Farhadbahman (@panahfb) on Jun 15, 2018 at 12:26pm PDT