‏تو میدون سرخ، ملت با هرکی لباس یکی ازتیمها رو داشت،عکس می‌گرفتند.برای سعید ومجید ازهمدان هم صف بود.به اون پرچم رسمی فکر می‌کردم و بحران پرچمیمون که دو دخترتاجیک گفتن همزبون‌ها باهم عکس بگیریم.اینجا همزبونی هم برای نزدیکترکردن آدمهاکافیه. چه برسه به هموطنی.زنده باد سه‌رنگ پرچمش...

A post shared by Panah Farhadbahman (@panahfb) on Jun 24, 2018 at 1:16pm PDT