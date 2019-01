View this post on Instagram

رییس فدراسیون فوتبال گفت:کادر فنی و مسولان تیم‌ ملی فقط موظفند به مسائل فنی تیم بپردازند و از بیان هرگونه مسائل غیرفنی و جانبی پرهیز کنند. مهدی تاج عنوان کرد:خانواده فوتبال در این مقطع حساس بر حفظ آرامش و وحدت و پرهیز از تنش تاکید دارند. شرح و تفصیل هر موضوع و انتقادی می بایست به پس از این رقابت ها موکول شود. وی ادامه داد:تنها هدف وزارت ورزش و جوانان،فدراسیون فوتبال و کلیه فوتبالدوستان‌ گرامی و مردم عزیز ایران سربلندی تیم ملی است و همگان به سهم خود در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نبوده اند .اجمالا عرض می کنم که تاکنون پاداش،حقوق و پول روزانه کادر فنی و بازیکنان برای مسابقات تدارکاتی جام جهانی،جام جهانی، مسابقات تدارکاتی پیش از جام ملت ها و همچنین دیدارهای مرحله گروهی این پیکارها پرداخت شده است که مبلغ آن در صورت ضرورت اعلام می شود.درباره حقوق سرمربی محترم تیم ملی در قرارداد جدید ۶ ماهه در تامین و ترانسفر پول فدراسیون با مشکلاتی روبرو بود که در صدد رفع آن است.کادر فنی و مسولان تیم‌ ملی فقط موظفند به مسائل فنی تیم بپردازند و از بیان هرگونه مسائل غیرفنی و جانبی پرهیز کنند. تاج تصریح کرد:تجربه نشان‌ داده در ادوار گذشته هم حواشی مشابهی رخ داده بوده که به تیم‌ ملی لطمه زده،بر این اساس می بایست این حواشی را مدیریت کرد تا به تیم ملی و توسعه فوتبال لطمه وارد نشود.