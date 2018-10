بریتانیا، آلمان و فرانسه مرگ جمال خاشقجی را 'بشدت' محکوم کردند

View this post on Instagram

ناپدید شدن جمال خاشقجی پس از مراجعه‌اش به کنسولگری این کشور در استانبول، این روزها به معمایی بزرگ و پیچیده بدل شده. تقویت اتهام قتل او توسط ماموران عربستان، تبعات متفاوتی برای ریاض داشته. در این ویدئو ماجرای ناپدید شدن او را ببینید.