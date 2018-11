View this post on Instagram

مجادله لفظی ترامپ با خبرنگار سی‌ان‌ان . کاخ سفید اجازه ورود خبرنگار شبکه سی‌ان‌ان را ساعاتی پس از مجادله لفظی که با دونالد ترامپ در جریان مصاحبه مطبوعاتی داشت، لغو کرد . در جریان یک جلسه پرسش و پاسخ، آقای آکوستا، رئیس جمهور آمریکا را به خاطر استفاده از کلمه "تهاجم" برای توصیف کاروانی از مهاجران که از آمریکای مرکزی به سمت آمریکا در حرکت هستند، به چالش کشید . آقای آکوستا همچنین از آقای ترامپ به خاطر یک تبلیغ ضد مهاجرت که نژادپرستانه خوانده شده بود، سوال کرد . زمانی که خبرنگار سی‌ان‌ان قصد داشت سوالی درباره تحقیقات مربوط به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا از آقای ترامپ بپرسد، رئیس جمهور آمریکا چند بار به آقای آکوستا گفت که "کافی است و میکروفون را کنار بگذارد . همزمان یکی از کارکنان زن کاخ سفید تلاش کرد که میکروفون را از خبرنگار سی‌ان‌ان بگیرد، اما آقای آکوستا از دادن میکروفون خودداری کرد .پس از آن آقای ترامپ گفت: "سی‌ان‌ان باید از این که شما برای آن‌ها کار می‌کنید شرمنده باشد. شما بی‌ادب هستید" . خبرنگار دیگری در دفاع از آقای آکوستا او را "خبرنگاری سخت کوش" توصیف کرد. آقای ترامپ با واکنشی تند گفت: "من طرفدار شماها هم نیستم." این واکنش آقای ترامپ با خنده کسانی که در آن جا بودند، روبرو شد