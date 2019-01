حق نشر عکس AFP Image caption اعتراضات ضد سیاست‌های دولت هفت هفته است که فرانسه را دچار تلاطم کرده است.

ادواردو فیلیپ نخست وزیر فرانسه برنامه دولت را برای مقابله با اعتراضات بدون مجوز اعلام کرده است.

هفت هفته است که اعتراضات ضد سیاست‌های دولتی فرانسه را دچار تلاطم کرده است.

دولت فرانسه در پی تدوین قوانینی است که نقاب زدن و خشونت در اعتراضات را ممنوع می‌کند.

به گفته نخست وزیر فرانسه انتظار می‌رود 80 هزار نیروی امنیتی در کشور مستقر شوند.

در دو روز گذشته معترضان دروازه‌های ورودی یک ساختمان دولتی را شکستند.

در خشونت‌های پاریس، معترضان با پلیس ضد شورش درگیر شدند و خودروها و موتور سیکلت‌ها را به آتش کشیدند.

در روز 17 نوامبر معترضان با به تن کردن جلیقه‌های زرد رنگ در سراسر فرانسه در انتقاد به مالیات بر سوخت به خیابان‌ها آمدند.

از آن زمان هر آخر هفته اعتراضات مشابه در نقاط مختلف کشور در جریان است و کشور هر هفته با اخلال در خدمات عمومی و شورش دست و پنجه نرم می‌کند.

در طول اعتراضات دست کم 6 نفر کشته شده‌اند و 1400 نفر دستگیر شده‌اند.

برنامه‌های دولت چیست؟

نخست وزیر فرانسه در مصاحبه با شبکه تی.اف.یک این کشور گفت دولت از قانون تازه‌ برای مجازات آنهایی که مقررات لازم را رعایت نمی‌کنند، در اعتراضات بدون مجوز شرکت می‌کنند و کسانی که نقاب به صورت در اعتراضات حاضر می‌شوند حمایت می‌کند.

Speaking on French TV channel TF1, Prime Minister Philippe said the government would support a "new law punishing those who do not respect the requirement to declare [protests], those who take part in unauthorised demonstrations and those who arrive at demonstrations wearing face masks".

حق نشر عکس Reuters Image caption نخست وزیر فرانسه معترضان را به طرفداران افراطی فوتبال تشبیه کرده است.

براساس گزارش‌ها طرح دولت برخورد برای برخورد با "دردسرسازان"، مشابه برخورد با افراد سابقه‌داریست که در بدرفتاری درمیان طرفداران افراطی فوتبال شناخته‌شده‌اند و از اجازه حضور در استادیوم را ندارند.

براین اساس "پرداخت غرامت" به کسانی که املاک و دارایی‌هایشان در اعتراضات نابوده شده برعهده "دردسرسازان خواهد بود و نه مالیات‌دهندگان".

معترضان رئیس جمهوری را به طرفداری از نبخگان شهرنشین می‌کنند و خشم آنها از مالیات بر سوخت تبدیل به نارضایتی گسترده‌تری شده است.

هفته گذشته پلیس یکی از رهبران معترضان را به اتهام سازماندهی "اعتراضات بدون مجوز" در پاریس دستگیر کرد. اتفاقی که از نظر تحلیل‌گران

نشانه سخت‌گیرتر شدن دولت است.

حق نشر عکس Reuters Image caption آتش سوزی در نزدیکی بازار کریسمس در بلوار سن ژرمن در پاریس