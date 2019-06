حق نشر عکس Reuters Image caption انفجار قارچی از دود در آسمان دزرژینسک پدید آورد

انفجار مهیب در یک کارخانه در شهر دزرژینسک روسیه به مجروح شدن حدود ۸۰ نفر و تخریب ۱۸۰ خانه اطراف کارخانه شده است. گفته شده این کارخانه تولبدکننده بمب‌ و مهمات به شدت انفجاری نظامی بوده است.

مقام‌های شهر دزرژینسک گفته‌اند انفجار مرکز تحقیقاتی جی‌اس‌سی کریستال که بخشی این کارخانه بوده را به طور کامل تخریب کرده است.

مقام‌های این کارخانه می‌گویند در هنگام انفجار ۵ نفر داخل کارخانه بوده‌اند اما سپس به سلامت بیرون کشیده شده‌اند.

بیشتر مجروحان این انفجار کسانی هستند که شیشه‌های خرد شده به بدنشان فرو رفته. شدت انفجار به حدی بود که موج ناشی از آن شیشه‌های ساختمان های اطراف را خرد و به اطراف پرتاب کرد.

حق نشر عکس Reuters Image caption موج انفجار شیشه‌های ساختمان‌های اطراف کارخانه را شکست

مقام های این شهر با اعلام وضعین فوق العاده ساکنان مناطق اطراف کارخانه را تخلیه کرده اند و همزمان گروهی از بازرسان دولتی برای بررسی احتمال تخطی از استاندارهای ایمنی وارد منطقه شده‌اند.

اداره بهداشت منطقه تعداد مجروحان را ۷۹ نفر اعلام کرده است.

بنابر بیانیه این مرکز بهداشتی، ۱۵ نفر از مجروحان بستری و مابقی پس از درمان سرپایی مرخص شده‌اند اما کسی در جریان این انفجار کشته نشده است.

در همین حال، ساکنان مناطق مسکونی اطراف این کارخانه تصاویری از قارچ ناشی از انفجار در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

تابستان سال گذشته هم سه نفر بر اثر انفجاری دیگر در شهر دزرژینسک که در مرکز روسیه واقع شده کشته شدند.

دزرژینسک یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان خوانده شده است.

