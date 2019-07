View this post on Instagram

آنگلا مرکل برای سومین بار در یک ماه گذشته لرزید. . امروز چهارشنبه ۱۰ ژوئیه تصاویری از دیدار آنگلا مرکل صدراعطم آلمان با نخست وزیر فنلاند منتشر شد که نشان می‌دهد خانم مرکل در حالی که دستانش را مشت کرده برای لحظاتی تمام بدنش می‌لرزد. او مثل دو بار گذشته گفته حالش خیلی خوب است و جای نگرانی نیست. یک سخنگوی دولت گفته صدراعظم ۶۴ ساله آلمان دیدارهای رسمی‌اش را طبق برنامه پیش خواهد برد. . نخستین بار لرزش خانم مرکل در دیدارش با رئیس جمهور اوکراین دیده شد که در واکنش به آن گفت دلیل آن در دست بررسی است ولی با وجود پیشرفت هنوز نتیجه‌اش مشخص نیست و باید فعلا با آن سر کند. خانم مرکل اضافه کرد "من خوب هستم و نیازی به نگرانی نیست" دفتر خانم مرکل هم بارها نگرانیها درباره وضعیت سلامت او را رد کرده است.