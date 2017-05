A palmeira que desponta como novo 'ouro verde' do Brasil

Direito de imagem Luiz Henrique Berton Image caption Palmeira, fruto e viveiro de mudas de macaúba: potencial de espécie nativa anima pesquisadores pelo país

Uma planta de uso múltiplo, no ponto para explodir comercialmente. Cotada no início dos anos 2000 como fonte promissora de biocombustível, a macaúba ultrapassou expectativas dos pesquisadores, que agora apostam no seu potencial além da produção de energia.

"O óleo de macaúba, por exemplo, é nobre demais", diz Sergio Motoike, biólogo e professor da Universidade Federal de Viçosa. "Ele tem vocação para uso na alimentação humana, na oleoquímica e na cosmética, que pagam bem mais que o mercado de biocombustíveis."

Dessa forma, diz Motoike, não haveria a frustração ocorrida, por exemplo, com a mamona. A cultura, encampada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) para produção de biodiesel, naufragou por falta de capital e investimentos em tecnologias de produção.

No caso da macaúba, o leque de opções de uso garantiria a sustentabilidade econômica. E o amadurecimento, sem atropelos, das diferentes etapas do processamento parece mostrar que sua hora é agora.

A macaúba (Acronomia aculeata) é um palmeira rústica nativa do Brasil. Atinge de 5 a 15 metros de altura e possui espinhos no tronco e nas folhas - daí também ser chamada de coco-espinho. Costuma ser descrita como a palmeira de maior presença no país, praticamente ausente apenas na região Sul, e aguenta bem quando a chuva é pouca.

Aplicações

O fruto tem quatro partes: casca, polpa, endocarpo (parte dura em volta da semente) e amêndoa. As mais nobres são a polpa e a amêndoa. A polpa produz um óleo recomendado para biodiesel e bioquerosene, e com as mesmas propriedades do óleo de dendê - ou seja, já há um mercado de consumo. E quase não deixa resíduos sem aproveitamento.

O óleo da amêndoa tem características ideais para fabricação de cosméticos, por facilitar a penetração do produto na pele. Do resultado do processamento dos frutos e da casca, os produtores obtêm uma torta rica em proteínas, boa para alimentar o gado. O endocarpo pode virar carvão ativado, usado para purificar gases e líquidos.

Coco da macaúba é comestível, folhas podem ser usadas como forragem e fibra têxtil e parte dura do fruto serve para carvão ativado de filtros

"As tecnologias agrícola e industrial estão consolidadas, o mercado possui demanda para os produtos e os resultados econômicos são impressionantes", afirma Felipe Morbi, diretor da Acrotech, empresa que implantou até o momento 520 hectares da palmeira em João Pinheiro (MG).

De imediato, a empresa tem usado a macaúba para recuperar áreas degradadas. A planta é perene, tem raízes fortes que impedem a formação de buracos nos pastos e cria um microclima mais ameno e apropriado à diversificação da vida no solo.

Enquanto cuida do terreno, a palmeira produz. No sexto para o sétimo ano de vida, já concebe de três a quatro toneladas de óleo de polpa por hectare. "Com o melhoramento, podemos dobrar tranquilamente essa produtividade", diz Luiz Henrique Berton, bolsista da Fapesp (fundação de amparo à pesquisa de SP) em melhoramento genético de macaúba no Instituto Agronômico de Campinas (IAC).

A soja, por exemplo, principal matéria-prima para biocombustível no Brasil, produz 600 kg de óleo por hectare. E o dendê, mesmo após 50 anos de melhoramento genético e, ainda assim, dependente de 60 litros diários de água em todos os meses do ano, não passa das cinco toneladas.

Outra vantagem da Acronomia aculeata é sua folhagem, bem mais rala do que a do dendezeiro, o que lhe permite ser cultivada com pastagens, por exemplo, em sistemas focados na pecuária e voltados à inclusão social de agricultores familiares.

Esse é um dos objetivos de um projeto em Minas Gerais que venceu uma seleção global do Banco Mundial e já conseguiu US$ 6 milhões em investimentos para alavancar a cadeia produtiva da macaúba no país.

Óleo usado na produção de biodiesel é extraído da polpa do coco da macaúba

Localizada em Patos de Minas, região do Alto Paranaíba (MG), a iniciativa da empresa alemã Inocas prevê o plantio adicional da palmeira em 2 mil hectares de pastagem. Os investidores também estão de olho no óleo da amêndoa, valioso na indústria de cosméticos, e na torta advinda da exploração do fruto e da casca.

Estudos em andamento avaliam que esse co-produto - a torta da amêndoa -, que contém mais de 30% de proteína, poderia complementar a nutrição animal, diminuindo inclusive o tempo final de engorda do gado.

"Com isso podemos falar em segundo andar produtivo nas pastagens", conceitua Johannes Zimpel, diretor executivo da Inocas no Brasil.

Construindo a cadeia

Pragas e doenças também não parecem problema para a palmeira. Seu adensamento é secular, quase 500 plantas por hectare, o que facilita o controle de enfermidades. "Ela naturalmente evoluiu como se fosse um plantio comercial, vivendo em maciços", diz Berton.

O biólogo lembra que a seringueira, por exemplo, se desenvolveu solitariamente: "Na floresta amazônica, há uma seringueira aqui, outra a 500 metros. Quando se deu início ao plantio comercial, uma do lado da outra, não havia barreira; foi um prato cheio para as pragas."

O que estaria faltando, então, para a macaúba deslanchar de vez? Um aspecto é o consumo. "Mesmo existindo em grandes maciços, a macaúba é pouco coletada por não existir um mercado comprador", avalia Haroldo César de Oliveira, consultor do Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário.

Palmeira produz de três a quatro toneladas de óleo de polpa por hectare, e capacidade pode aumentar com melhoramento genético

Os trabalhos estariam mais avançados em Minas Gerais, com a produção de sabão em Mirabela, no norte do Estado, que também possui contrato com a Petrobras Biocombustíveis, a quem fornecem óleo da polpa para biodiesel.

Como a macaúba é conhecida em alguns países de origem: Brasil = macaúba, macaúva, mucajá, mucaia, coco-de-espinho, coco-seboso México = cocoyol, coquito baboso, palma de coyol Dominica e Martinica = dinde, glou glou, glouglou, palmier glouglou Porto Rico = grugru palm, prickly palm, corozo Colômbia = corozo redondo, chicle monposino, tamaca Venezuela = amankayo, tucuma, corozo de vino Cuba = corojo Bolívia = totaí, totaí barrigudo, mbocayá, cayará Argentina e Paraguai = cayete, ocori coquito

Em Dores do Indaiá e Luz, na região central mineira, a extração está voltada para o coco inteiro, vendido para a Cooper-Riachão. No Recife, agricultores também comercializam o coco inteiro, mas no mercado São José, para consumo direto, além de preparar xarope de macaúba, rico em vitamina C. Em Corumbá (MS), associações de mulheres produzem farinha da polpa e a vendem no mercado local como ingrediente de bolos, biscoitos, tortas, sorvetes.

Industrialmente, um entrave é a ausência de cultivares comerciais, sementes padronizadas para venda. "Os plantios realizados até o momento são de mudas de sementes de plantas nativas", diz Carlos Colombo, engenheiro agrônomo e pesquisador da área de genética do IAC.

A legislação nacional não permite a comercialização de sementes e mudas que não estejam registradas no Ministério da Agricultura. a não ser que sejam usadas para a recomposição da flora nativa, como a das matas ciliares. Em Minas Gerais, no entanto, um projeto de lei regulamentado em 2012, permite o cultivo, a extração, a comercialização, o consumo e a transformação da macaúba no Estado. Tanto que Minas Gerais é o único Estado do país em que mudas da palmeira são negociadas e seu plantio é feito em escala comercial.

"Existe muita gente competente envolvida com a macaúba, mas infelizmente não há, até o momento, uma unidade entre pesquisadores, iniciativa privada e órgãos governamentais no intuito de criar uma agenda para a consolidação da palmeira", analisa Morbi. Um workshop, a ser realizado em junho, em Campinas, buscará "dar liga" a toda a cadeia de produção.

"As comunidades indígenas já a usavam para acender tochas, as lamparinas em Ouro Preto (MG) a tinham como combustível, tem os cosméticos, os produtos farmacêuticos, até um fermentado é feito do tronco da planta, o vinho de coyol", entusiasma-se Berton, cuja foto no WhatsApp mostra o biólogo carregando um cacho de macaúba de 40 kg com mais de mil frutos - a média é de 600 por cacho.

"Não tem outra palavra: ela é espetacular; só falta o mercado descobrir isso."