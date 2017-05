Lula dá depoimento a Moro como réu da Lava Jato: veja como foi o dia em Curitiba

Direito de imagem Filipe Araujo Image caption Lula chegou à Curitiba abraçado por manifestantes e cercado de fotógrafos; o depoimento durou mais de 5h

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve, nesta quarta-feira, seu primeiro encontro com o Sergio Moro, juiz da operação Lava Jato na primeira instância e, com isso, responsável por julgar os processos contra ele no caso.

Réu de três ações sob a alçada do magistrado, o petista desta vez foi interrogado sobre as acusações de que recebeu vantagens indevidas das empreiteiras OAS em troca de contratos com a Petrobras.

Segundo o Ministério Público Federal, a companhia pagou R$ 3,7 milhões a Lula por meio da reserva e reforma de um tríplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, e pelo custeio do armazenamento de seus bens depois que o petista deixou a Presidência.

Lula nega ser proprietário do imóvel e que tenha recebido propina da OAS.

O depoimento ocorreu em meio a um clima de expectativa - a defesa do ex-presidente tem afirmado constantemente que ele é vítima de "um histórico de perseguição e violação às garantias fundamentais pelo juiz de Curitiba", e chegaram a pedir que Moro fosse afastado do caso. O magistrado refuta as acusações - e a solicitação foi negada pela instância superior.

Lula ficou cerca de cinco horas no prédio da Justiça Federal.

Nos primeiros trechos tornados públicos, Lula é questionado sobre o tríplex e diz que "nunca houve a intenção de adquirir" o apartamento de três andares, só uma unidade simples no prédio.

Seu advogado, Cristiano Zanin Martins, disse após o depoimento que "o que vimos hoje (quarta) no tribunal foi um ataque com motivações políticas" e criticou Moro, chamando a audiência de "farsa" e "um ataque à democracia".

Direito de imagem Lula Marques / AGPT Image caption Policiamento maciço fazia segurança do prédio da Justiça Federal para a chegada de Lula

Cerco policial

Diante da tensão entre apoiadores e críticos de Lula, o acesso ao edifício estava fechado desde a noite de terça, quando manifestantes chegaram em maior número à cidade.

Havia temores de confrontos entre grupos favoráveis ao ex-presidente e contrários a ele, o que acabou não se confirmando diante do forte policiamento.

Apoiadores de Lula se concentraram no acampamento da Frente Brasil Popular, que reúne vários movimentos sociais, próximo à rodoviária.

Críticos ao petista eram em menor número - após vídeo de Moro pedindo que os simpatizantes da Lava Jato ficassem em casa, vários grupos decidiram não ir a Curitiba.

O local ficou cercado por policiais, e os manifestantes pró e contra Lula foram mantidos afastados entre si e do acesso à Justiça Federal.

Durante o depoimento, a imprensa ficou em um espaço reservado situado distante do prédio. Os moradores do grande perímetro cercado foram escoltados por agentes para entrar e sair de casa - todos tiveram que comprovar residência na região e cadastrar seus veículos para conseguir usá-los.

Direito de imagem EFE Image caption Outdoor em Curitiba para recepcionar Lula na cidade

Impacto político

Ao aterrissar em Curitiba, Lula foi recebido por petistas e posou para fotos e vídeos com correligionários como a senadora Gleisi Hoffmann, o deputado federal Zeca Dirceu e o presidente do partido, Rui Falcão.

O ex-presidente chegou ao prédio da Justiça Federal acompanhado de militantes por volta das 13h45, reforçando o caráter político que o depoimento assumiu.

Segundo especialistas entrevistados pela BBC Brasil, era pequena a possibilidade de o interrogatório ter relevância jurídica para o processo contra o ex-presidente.

Direito de imagem Ricardo Stuckert

Já o impacto político poderia ser expressivo.

Líder nas pesquisas de intenções de voto para as eleições de 2018, Lula pode ser impedido de concorrer tenha uma condenação em segunda instância até o pleito, e tem adotado o discurso de que é perseguido pela Lava Jato.

Centenas de apoiadores aguardam o fim do depoimento em uma praça a poucos quilômetros do prédio da Justiça Federal - a expectativa é de que Lula compareça e discurse ao lado de aliados como a ex-presidente Dilma Rousseff.

Ao mesmo tempo, advogados do petista eram esperados em um restaurante para falar a jornalistas sobre o interrogatório.