Grupo é preso em Londres sob suspeita de planejar atos terroristas

Direito de imagem Getty Images Image caption Homens são acusados de planejar atos terroristas no Reino Unido

Três homens foram presos em Londres, na Inglaterra, acusados com base na lei anti-terrorismo sob suspeita de planejar um ataque terrorista no Reino Unido.

Umar Ahmed Haque, de 24 anos, e Muhammad Abid, de 27, ambos de Newham, no leste de Londres, foram presos no dia 17 de maio junto com Abuthaher Mamun, de 18 anos, de Barking.

Eles estão mantidos sob custódia desde então e devem prestar depoimento em Westminster nesta sexta-feira.

Um quarto homem, Nadeem Ilyas Patel, de 25 anos, de Newham, é acusado de tentar obter uma uma arma de fogo.

Haque foi acusado de se preparar para cometer atos de terrorismo, além de possuir quatro acusações por possuir gravações usadas para cometer ou preparar atos de terrorismo.

Abid foi acusado, com base nas leis anti-terrorismo, de não revelar informações e Mamun é acusado deajudar outras pessoas a cometerem atos de terroristas.

O último ataque terrorista no Reino Unido ocorreu na última segunda-feira na saída de um show da cantora pop Ariana Grande e deixou ao menos 22 mortos e 59 feridos. O autor do atentado está entre os mortos.