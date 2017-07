Ex-ministro Geddel Vieira Lima é preso pela Polícia Federal na Bahia

Direito de imagem Ag Brasil

Geddel Vieira Lima, um dos ex-ministros mais próximos ao presidente Michel Temer, foi preso pela Polícia Federal nesta segunda-feira. Geddel foi detido na Bahia de forma preventiva, segundo o Ministério Público Federal.

De acordo com nota da Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal, a prisão ocorreu após depoimentos recentes do doleiro Lúcio Bolonha Funaro, do empresário Joesley Batista, da empresa JBS, e do diretor jurídico do grupo J&F, Francisco de Assis e Silva.

A prisão é parte de uma operação da Polícia Federal que investiga desvios na Caixa Econômica Federal. Geddel foi vice-presidente da companhia entre 2011 e 2013, durante o governo Dilma Rousseff (PT).

Segundo a PGR, Geddel estava agindo para atrapalhar as investigações, supostamente para evitar que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e Lúcio Funaro (ambos na prisão) firmem acordo de delação premiada.

Mais informações em breve.