LulaInocente e #LulaNaCadeia: A repercussão da condenação de Lula entre a classe política

Direito de imagem Reuters Image caption Petista foi considerado culpado por corrupção e lavagem de dinheiro

A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gerou uma onda intensa de reações na classe política. Enquanto seus defensores acusaram Sergio Moro de agir politicamente e de condenar o petista à prisão sem provas, os críticos elogiaram o juiz federal, classificando sua decisão como simbólica do avanço do combate à corrupção no país.

Lula foi sentenciado a nove anos e seis meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

Ele foi considerado culpado de receber vantagens indevidas da empreiteira OAS - um tríplex no Guarujá (SP) e a reforma do imóvel, um total avaliado em R$ 2,4 milhões pelo Ministério Público Federal - para, em troca, defender interesses da empresa junto à Petrobras.

O petista nega ser dono do imóvel e diz não ter cometido qualquer irregularidade.

A ex-presidente Dilma Rousseff classificou a condenação de seu antecessor e padrinho político como um "escárnio, uma flagrante injustiça e um absurdo jurídico que envergonham o Brasil".

"Lula é inocente e essa condenação fere profundamente a democracia", disse.

Já a presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffman (PR), disse que Moro "prestou contas aos meios de comunicação e à opinião pública contra Lula" e o condenou "sem provas".

"Vergonhoso", escreveu ela no Twitter - a divulgação da sentença colocou Lula e Moro entre os assuntos mais comentados na rede social em todo o mundo.

Celebração

Por sua vez, lideranças de partidos que integravam a oposição durante os governos petistas celebraram.

Ronaldo Caiado (GO), líder do DEM no Senado, classificou a sentença como "mais um resultado do excelente trabalho" de Moro.

"O chefe da quadrilha, de todo esse esquema que saqueou o Brasil, foi condenado", disse ele. "É só o começo. Lula ainda tem mais outros quatro processos em andamento. Justiça sendo feita contra um criminoso que tantos prejuízos trouxe ao Brasil com seu projeto de poder."

O senador Paulo Bauer (SC), líder do PSDB, declarou que "a lei existe para todos" e que "ninguém pode estar acima" dela. "Um juiz com a reputação do Sergio Moro não aplicaria uma penalidade sem ter provas, evidências, suficientes para sustentá-la", afirmou.

"Resta saber agora se os aliados do ex-presidente vão aceitar essa decisão, porque temos visto que nos últimos tempos eles não aceitam nada que seja legal ou democrático."

Direito de imagem Reuters Image caption Dilma afirmou que condenação de Lula é uma 'injustiça'

2018

Parlamentares do PC do B, legenda que compunha a base dos governos de Lula e Dilma, se manifestaram contrariamente à condenação.

A deputada Jandira Feghali (RJ) afirmou no Twitter que a sentença "retira o foco da absurda Reforma Trabalhista e do processo de Temer" na Câmara. Ela usou a hashtag #LulaInocente, assim como muitos defensores do ex-presidente nas redes sociais.

Já a senadora Vanessa Grazziotin (AM) publicou que "segue o rito de Temer, PSDB e seus aliados: tirar Dilma, aprovar reformas contra o povo e impedir a candidatura de Lula em 2018".

Na sentença, Moro determina que Lula seja impedido de ocupar cargos públicos. Caso a condenação seja confirmada em segunda instância, ele pode ficar inelegível e ser impedido de se candidatar à Presidência no próximo ano - o petista lidera hoje as pesquisas de intenção de voto.

Segundo colocado, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) parabenizou "Moro e sua equipe". "Quero cumprimentar o trabalho maravilhoso em prol de um Brasil melhor, com a corrupção deixando de ditar o norte da política brasileira", disse.

"Não há nenhuma perseguição política na condenação do Lula. Ele está sendo condenado por atos que fez por livre e espontânea vontade, sabendo que estava errando."

Direito de imagem Ag. Brasil Image caption Bolsonaro negou que haja uma perseguição política a Lula

Ex-ministra de Lula, a também presidenciável Marina Silva (Rede-AP) se manifestou nas redes sociais.

"A condenação mostra o amadurecimento das instituições democráticas e que ninguém está acima da lei e da Constituição", afirmou. "É preciso garantir que a Lava Jato vá até o fim de sua missão e resista aos golpes daqueles que resistem a ter seus delitos punidos."

O prefeito de São Paulo, João Doria, foi incisivo - ele também é apontado como possível rival de Lula em 2018. "A justiça foi feita", disse ao comemorar a decisão nas redes sociais, chamando o ex-presidente de "o maior cara de pau do Brasil".

O senador licenciado José Serra (SP), o governador Geraldo Alckmin (SP) e o senador Aécio Neves (MG), alguns dos principais nomes do PSDB, ainda não se manifestaram sobre a condenação.

O senador Alvaro Dias (PV-PR), também possível candidato em 2018, considerou a decisão de Moro "emblemática" e declarou que "ficaria uma sensação de impunidade" se Lula não fosse condenado.

A sentença sinaliza, segundo Dias, para uma nova justiça no Brasil: "Agora, verificamos que ela alcança poderosos e se torna igual para todos".

Direito de imagem Divulgação Image caption Prefeito de São Paulo comemorou a decisão e chamou Lula de 'maior cara de pau do Brasil'

Movimentos sociais

Líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MTST), Guilherme Boulos classificou o julgamento como "inaceitável". Para ele, Moro "agiu como promotor de toga e tornou o processo um julgamento político".

O MTST convocou um protesto para esta quarta na avenida Paulista, em São Paulo, no mesmo local e horário em que o movimento Vem Pra Rua prevê um ato de apoio a Moro e à Lava Jato.

"#LulaCondenado é o primeiro passo. Queremos #LulaNaCadeia", diz uma postagem do Vem Pra Rua nas redes sociais.

Já o MBL, mesmo comemorando a condenação de Lula, decidiu não convocar nenhuma manifestação nesta quarta-feira, apontando como motivo o fato da CUT (Central Única dos Trabalhadores) já estar na Paulista.

"Para evitar conflitos e prezando a segurança das famílias, não é seguro misturarmos milícias petistas com o povo do bem."