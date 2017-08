MC Guimê conta que convivia com preconceitos mesmo antes de iniciar sua carreira há oito anos.

"Quando eu não estava bem e tinha 15 anos, eu me lembro diversas vezes que eu entrei em ônibus, no centro de Oscasco, e em vários lugares onde eu não era tratado como ser humano. Sem motivo. Apenas as pessoas que me maltratavam sabem o motivo".