'Ela tinha 24 horas': três aviões e transplante salvam menina com hepatite fulminante

Image caption Rapidez em transplante salvou a vida de Andrea | Ilustração: Irena Freitas

Tatiana Nascimento da Silva não se alarmou quando a filha chegou do colégio se sentindo indisposta. Ela imaginou que os sintomas de Andrea, na época com dez anos, fossem resultado de uma virose que corria no bairro onde vivem em Natal (RN). Mas a menina não melhorava. Depois de uma semana, notou que a filha estava inchada. O sinal de alerta veio quando os olhos da criança ficaram amarelos. "Ninguém notava, era só eu mesmo como mãe que via", diz à BBC Brasil.

Ao chegar no pronto-socorro na tarde do último dia 25 de março, Andrea foi diagnosticada com hepatite A e, com a constatação de que suas plaquetas estavam baixas, foi internada. Após cinco dias, o quadro se deteriorou ainda mais. "As outras crianças vinham e saíam e ela ficava, só piorava, piorava. E a gente ali esperando. No quinto dia, ela não queria mais andar. Havia sangue no xixi."

A menina foi então enviada para a UTI do Hospital Universitário Onofre Lopes, e Tatiana recebeu a notícia de que ela precisaria de um transplante de fígado de emergência. O procedimento, porém, não é realizado no Estado. Teria de ser feito em Fortaleza (CE).

Mas a falta de um avião oficial para o transporte de Andrea atrasou a cirurgia em três dias. Ao fim, o governo do Rio Grande do Norte liberou um avião para a viagem. Às 20h do dia 5 de abril Andrea entrou na fila de emergência para o transplante de fígado. Tinha 24 horas de vida. À meia-noite do dia 6, apareceu um doador - um homem de 46 anos de Mossoró (RN), que teve morte cerebral.

Image caption Andrea (à direita) recebeu novo órgão de doador anônimo, após autorização da família dele | Foto: Arquivo pessoal

A família do doador disse "sim", e Andrea conseguiu o transplante a tempo. Um decreto assinado em 18 de outubro pelo presidente Michel Temer, que regulamenta a atual Lei dos Transplantes, reforça justamente o papel dos parentes próximos nesse processo de doação.

Na prática, o novo texto exclui a "doação presumida" - por meio da qual todo brasileiro que não registrasse a vontade de doar seus órgãos era presumidamente um potencial doador -, reforçando a importância da família na decisão de doar ou não seus órgãos.

Outra novidade com o decreto recém-assinado é a inclusão do companheiro como autorizador da doação, por ele ser, atualmente, "equiparado à condição de esposo ou esposa para efeitos civis". Dessa maneira, não é necessário estar casado oficialmente para dar essa autorização.

Direito de imagem Arquivo pessoal Image caption Menina de 10 anos ficou internada na UTI e teve de viajar às pressas para transplante | Foto: Arquivo pessoal

No caso de Andrea, a doação foi fundamental, como relembra a mãe: "A minha filha só tinha 24 horas de vida quando entrou na fila de transplante. Estava praticamente morta, já estava entubada, inchada, eu não a enxergava mais. Ela não tinha tempo, precisava que alguém morresse. E isso deu vida a ela".

'Urgência absoluta'

Uma verdadeira operação foi montada para viabilizar o transplante da menina.

Duas aeronaves, uma do Rio Grande do Norte e outra do Ceará, foram utilizadas nos esforços para que o fígado chegasse a tempo de salvar a vida dela. A primeira levou a equipe de cirurgiões para retirar o órgão e levá-lo a Natal. Dali, o fígado então partiu no segundo avião para Fortaleza.

Na capital cearense, o médico Huygens Garcia, chefe do Serviço de Transplante Hepático do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), aguardava para realizar o transplante.

"Recebi a ligação da Central de Transplante do Ceará, informando que havia a oferta de um fígado em Mossoró, e aceitei de imediato. A Andrea estava com uma hepatite fulminante, que leva à morte quase 100% dos pacientes em 48 horas se não houver transplante. É uma urgência absoluta."

Andrea, que havia sido primeiro enviada a um hospital pediátrico na cidade, foi transferida novamente, entubada e em ventilação mecânica, para o Hospital São Carlos para finalmente receber o novo fígado.

Quando acordou da cirurgia, o receio era a possibilidade de sequelas resultantes do coma hepático em que ela se encontrava antes do transplante. "Estava com medo de ela não me reconhecer, de ter perdido a memória", relembra Tatiana. "Mas ela estava normal. Acho que, depois do transplante, ficou até mais bonita. Digo que sou mais apaixonada por ela agora do que era antes."

Uma fila de 32,9 mil vidas

Image caption Com hepatite fulminante, Andrea precisou de logística especial para receber novo fígado | Foto: Arquivo pessoal

O Brasil possui hoje o maior sistema público de transplantes no mundo e é, em números absolutos, o segundo maior transplantador, atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Se considerada proporcionalmente a população, no entanto, a realidade muda.

De acordo com dados da IRODaT (sigla em inglês para Registro Internacional de Transplantes e Doação de Órgãos), o país tem 14,1 doadores efetivos por milhão de população - é quase metade do registrado nos Estados Unidos (28,5). Com isso, aparece na 27ª colocação em meio a 46 países. Os EUA estão em 4° lugar na lista, encabeçada por Espanha e Croácia, ambas com uma taxa de 39 doadores por milhão.

"Falta muito para a gente dar conta da nossa lista", observa Sergio Meira, coordenador de transplante de intestino e de transplante multivisceral do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

No primeiro semestre deste ano, 1.662 famílias que perderam parentes próximos autorizaram a doação de órgãos no Brasil. O número representa um recorde no país e um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas muitos familiares ainda dizem não para o procedimento, que pode salvar vidas.

O Brasil tem hoje 32.956 pessoas na lista de espera por um órgão. A maior demanda é por rim: mais de 20 mil pessoas aguardam por um doador. A segunda maior é a de córnea, na qual há mais de 10 mil pacientes em compasso de espera.

Entre janeiro e junho desse ano, apenas três de cada dez possíveis doadores no Brasil tiveram seus órgãos de fato transplantados, de acordo com informações do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT).

Há diferentes razões para a grande espera por órgãos no país. A recusa das famílias é um dos entraves: das mais de 3 mil entrevistas realizadas entre janeiro e junho para pedir permissão de familiares, houve recusa em 43% dos casos, segundo dados do RBT.

Mas outros fatores também contribuem para o baixo número de transplantes no Brasil.

"O maior problema com doador é a recusa familiar, mas também perdemos muito na manutenção do doador. Assim como um paciente, o corpo do doador precisa estar bem cuidado, hidratado, recebendo antibiótico. Isso é muito importante, principalmente para alguns órgãos sensíveis", afirma Sergio Meira.

"Há órgãos mais fortes, como o fígado, o rim. Mas o coração, o intestino e o pâncreas são mais sensíveis. Precisam de cuidado maior", explica.

Ou seja: a alta recusa familiar, combinada com a falta de estrutura para manter em funcionamento órgãos possíveis de serem transplantados, deixam o Brasil bem distante da taxa de países desenvolvidos quando o assunto é salvar vidas por meio de doação de órgãos.

Desafio de diminuir resistência das famílias

Direito de imagem Arquivo pessoal Image caption Tatiana e as filhas: mãe afirma ter virado doadora após espera de Andrea por novo órgão

A recusa familiar está muitas vezes ligada ao medo de que pessoas serão deixadas à morte para que seus órgãos sejam utilizados. Outra crença popular é que, mesmo após a morte cerebral, haja esperança caso alguns órgãos ainda estejam em funcionamento.

"O conceito de morte não é quando o coração para - é quando o cérebro para", explica Garcia, do HUWC, do Ceará. "Quando há morte cerebral, os órgãos podem continuar funcionando por algumas horas, e o cuidado com esses órgãos é essencial."

Esse funcionamento, que é alimentado artificialmente por equipamentos médicos, leva muitos familiares a crerem que ainda há uma chance. Porém, argumenta Garcia, é necessário explicar à família que a morte cerebral é definitiva.

"Podemos diminuir o índice de recusa das famílias explicando o que é a morte cerebral e que, mesmo após a morte, é possível a manutenção do doador."

A recusa também pode melhorar quando as pessoas tomam conhecimento de um caso no seu entorno em que uma vida foi salva por um doador de órgãos. Tatiana afirma que só decidiu virar doadora após vivenciar o drama de Andrea, e que conhecidos também foram transformados pelo ocorrido.

"As pessoas no meu bairro mudaram de opinião. Uma mulher aqui faleceu e imediatamente os filhos me avisaram que iriam doar os órgãos da mãe, que não era doadora. Eu agradeci. Muita gente mudou depois de ver como essa ação salva vidas", afirma.

No decorrer do tratamento de Andrea, a mãe descobriu que a hepatite fulminante da filha tinha como causa a doença de Wilson, um distúrbio hereditário raro que provoca um acúmulo excessivo de cobre no organismo. Suas outras duas filhas, de sete e de cinco anos, também têm a doença e estão em tratamento. É provável que também precisem de um transplante de fígado em algum momento.

Sua esperança é que, como ela, outras pessoas mudem de opinião sobre a importância de doar órgãos.

"Eu mesma achava que ser doadora era algo estranho. Achava que iam me matar para tirar os órgãos. Não imaginava como é que poderia o órgão estar funcionando e você já estar morta. Mas se está funcionando depois da morte, hoje penso, é porque vai servir para alguém e vai salvar vidas", diz. "Eu não era doadora, mas hoje, se me perguntarem, eu digo que sou doadora de tudo."

Quem pode ser doador de órgãos?

A doação de órgãos ou tecidos pode advir de doadores vivos ou falecidos. Doador vivo é qualquer pessoa saudável que concorde com a doação, desde que não prejudique a sua própria saúde. Pela lei, parentes até o quarto grau e cônjuges podem ser doadores. Fora desse critério, somente com autorização judicial. Já o doador falecido é a pessoa em morte encefálica cuja família pode autorizar a doação de órgãos e/ou tecidos, assim como a pessoa que tenha morrido por parada cardíaca, que poderá doar tecidos.

Quais órgãos podem ser doados?

Doador falecido: Coração, pulmões, fígado, pâncreas, intestino, rins, córnea, vasos, pele, ossos e tendões. Portanto, um único doador pode salvar inúmeras vidas. A retirada dos órgãos é realizada em centro cirúrgico, como qualquer outra cirurgia.

Doador vivo: um dos rins, parte do fígado ou do pulmão e medula óssea.

Fonte: Ministério da Saúde