Senado rejeita afastamento de Aécio Neves decidido pelo STF

Image caption Aécio poderá voltar ao mandato após Senado reverter decisão do STF | Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Por 44 a 26 votos, o Senado decidiu, nesta terça-feira, devolver o mandato do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG).

A decisão da Casa, em votação aberta, reverte determinação anterior da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) - que decidiu impor medidas cautelares a Aécio. Entre elas, estavam o afastamento do mandato, o impedimento de falar com outros investigados - incluindo a própria irmã - e o recolhimento noturno. Foram registradas 10 ausências na votação.

A margem favorável a Aécio foi apertada, já que ele precisava de 41 votos para voltar à atividade legislativa. A necessidade de chancela da decisão do Judiciário pelo Senado foi assegurada pelo próprio STF, em um julgamento na semana passada pelo pleno dos ministros. Após desempate pela presidente da corte, a ministra Carmén Lucia, o STF decidiu que o Legislativo deve votar medidas que afetem, direta ou indiretamente, o exercício do mandato parlamentar.

A decisão pelo STF que culminou no afastamento do senador ocorreu em meio à denúncia, pela Procuradoria Geral da República (PGR), de corrupção passiva e obstrução de Justiça. A denúncia contra Aécio tem como base delações de executivos da empresa J&F. O senador diz que é inocente e que as acusações são "falsas".

"O senador Aécio Neves recebeu com serenidade a decisão do plenário do Senado Federal que lhe permite retomar o exercício do mandato conferido pelo voto de mais 7 milhões de mineiros. A decisão restabeleceu princípios essenciais de um Estado democrático, garantindo tanto a plenitude da representação popular, como o devido processo legal", diz nota enviada pela assessoria de Aécio após a decisão do Senado.

Votação aberta

O caráter aberto ou fechado da votação foi alvo, na véspera da deliberação na Casa, de medidas judiciais. O juiz federal de primeira instância Márcio Luiz Coelho de Freitas concedeu liminar, na semana passada, que determinava que a votação sobre o destino de Aécio fosse aberta.

Já nesta terça-feira, após provocação por mandado de segurança aberto pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o ministro do STF Alexandre de Moraes também determinou que a votação fosse aberta. No entanto, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, já havia afirmado que sua decisão era pelo voto aberto.