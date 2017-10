Estudante usa arma do pai para matar duas pessoas dentro de escola em Goiás

Image caption Aluno de escola particular atirou contra colegas de classe durante horário de aula | Foto: Geovanna Cristina/Futura Press

Um adolescente matou duas pessoas e feriu ao menos outras quatro dentro de uma escola particular em Goiânia no início da tarde desta sexta-feira, segundo a Polícia Militar. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com o coronel da PM Marcelo Granja, o suspeito é filho de militar e atirou contra colegas de classe quando a professora saiu da sala. Policiais militares apreenderam o suspeito e a arma usada no crime, que era do pai dele.

O coronel não informou o motivo do crime, mas em entrevista ao site G1 colegas de classe do suspeito disseram que ele era vítima de bullying.

Procurado, o colégio Goyases, onde o crime ocorreu, não se manifestou. A escola informou que vai publicar uma nota oficial sobre o caso em seu site ainda nesta sexta.