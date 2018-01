Europa emite alerta de febre amarela para viagens ao Brasil no Carnaval

Image caption Órgão europeu apontou que há "uma cobertura sub-optimal de vacinação em algumas áreas" | Foto: AFP/Getty Images

O Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) emitiu nesta quinta-feira um alerta de avaliação de risco para os viajantes que vierem ao Brasil durante o Carnaval. O documento afirma esperar um aumento nos casos de febre amarela por conta do turismo sazonal.

"O Carnaval é um dos maiores encontros internacionais com grande público e vai ocorrer de 6 a 14 de fevereiro. Durante o Carnaval, o número de viajantes da União Europeia (UE) e do Espaço Econômico Europeu (EEE) deverá aumentar, portanto o número de casos associados a viagens entre turistas não vacinados poderá aumentar no próximo mês", informa o comunicado.

A ocorrência da morte de macacos pela doença na proximidade de regiões metropolitanas como Rio e São Paulo é considerada "preocupante", "particularmente com o começo da temporada em que eles ficam mais ativos, a partir de dezembro de 2017", ressalta o texto.

A organização é ligada à União Europeia e se dedica a doenças com risco de epidêmico. O comunicado alerta ainda que há "uma cobertura sub-optimal de vacinação em algumas áreas". "Há uma possibilidade crescente de ciclos de transmissão de febre amarela nas áreas de periferia e urbanas, que pode aumentar significantemente o número de pessoas potencialmente expostas".

Image caption Alerta na página do Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças

O centro faz uma recomendação a mais para territórios da União Europeia em áreas tropicais, como possessões no Caribe, em ex-colônias, onde o Aedes aegypti existe ou foi introduzido: "controlar a tomada da vacina anti-febre amarela deveria ser considerada entre os viajantes oriundos do Brasil como uma forma de reduzir o risco de importação da febre amarela".

Apesar disso, o risco da proliferação da febre amarela para a Europa continental é considerado baixo. "O risco de importação da doença e subsequente transmissão na UE e EEE é atualmente muito baixa, porque o vírus precisa ser introduzido por viajantes contaminados em áreas com uma população apta e ativa de mosquitos vetores".

No Brasil, os casos registrados até agora são de febre amarela silvestre, que ocorre em áreas rurais, transmitida pelos mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes. O país não registra casos de febre amarela urbana, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, desde 1942.

Image caption Apesar do alerta, ECDC considera baixo o risco de proliferação da doença na Europa | Foto: Miguel Schincariol/AFP/Getty Images

Além de destacar o aumento de risco, o alerta ainda sugeriu medidas práticas aos turistas, como garantir que a vacina foi tomada, usar roupas de manga comprida e dormir em locais com ar-condicionado e mosquiteiros.

A reportagem da BBC Brasil questionou a representação da Organização Pan-Americana de Saúde se há algum temor ou possível alerta sazonal em relação ao Carnaval, mas a organização preferiu não se posicionar. Em 2016, próximo aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro a Organização Mundial de Saúde chegou a emitir um alerta para as mulheres grávidas evitarem viajar ao Brasil, por causa do surto de zika vírus.