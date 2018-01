Lula vai ser preso? Entenda como será o julgamento do petista nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, três desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) se reúnem pela manhã para decidir se mantém ou não a sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Lula a nove anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do tríplex do Guarujá (SP).

Uma eventual condenação no TRF-4 pode tirar o petista da disputa.

Se condenado, Lula pode sofrer os efeitos da Lei da Ficha Limpa e, em tese, ficar inelegível.

Mas quais são as acusações contra Lula? O que alega a defesa? O que é o TRF-4? O que pode acontecer com o petista? Ele será preso imediatamente? Pode viajar se for condenado?

A BBC Brasil responde às principais perguntas dos leitores compartilhadas nas redes sociais.