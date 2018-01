A carta misteriosa atribuída a um dos presos da ‘fuga impossível’ de Alcatraz

Image caption John Anglin, Clarence Anglin e Frank Morris escaparam da prisão em 1962 | Foto: FBI

Uma carta misteriosa que acaba de vir a público pode ajudar a desvendar o paradeiro de John Anglin, um dos três prisioneiros que escaparam da penitenciária de Alcatraz, nos Estados Unidos, há mais de 50 anos.

O episódio ficou conhecido como 'fuga impossível' e até hoje mantém os fugitivos na lista dos mais procurados do país - com direito a imagens de como seriam fisicamente agora. A prisão era considerada de segurança máxima e foi desativada em 1963, um ano após fugirem.

O autor da correspondência que conta o que houve com o trio seria, supostamente, o próprio John.

Ele teria escrito à polícia de São Francisco em 2013, mas só agora o caso foi divulgado.

"Meu nome é John Anglin", diz a carta. "Eu fugi de Alcatraz em junho de 1962. Naquela noite, todos nós conseguimos, mas foi por pouco".

O que a carta diz?

A carta afirma que os três fugitivos - os irmãos John e Clarence Anglin e Frank Morris - viveram até a velhice.

Clarence teria morrido em 2008 e Morris, em 2005.

O autor, que se apresenta como John, tenta fazer um acordo com as autoridades por meio da correspondência. "Se vocês anunciarem na TV que eu ficarei preso por no máximo um ano, e que receberei cuidados médicos, escreverei de volta para dizer exatamente onde estou", diz.

Image caption Carta supostamente enviada por John Anglin, cujo paradeiro segue desconhecido | Foto: KPIX

"Eu tenho 83 anos e estou doente. Tenho câncer", acrescenta.

De acordo com o texto, John viveu em Seattle a maior parte de sua vida e passou oito anos na Dakota do Norte.

No momento em que a carta foi enviada, ele supostamente vivia no sul da Califórnia.

Essa carta é verdadeira?

A polícia de São Francisco não tornou a carta pública, apesar de tê-la obtido cinco anos atrás, de acordo com a rede de televisão CBS.

Direito de imagem Getty Images Image caption Uma das celas em Alcatraz: penitenciária de segurança máxima abrigou alguns dos presos mais perigosos dos EUA

O material só foi divulgado após ser entregue por uma fonte anônima ao KPIX, uma emissora local da rede.

O US Marshals Service, Serviço de Delegados de Polícia dos Estados Unidos - responsável pelo caso desde 1978 - enviou a carta ao laboratório do FBI para análise forense de caligrafia.

"Amostras de caligafria dos três fugitivos foram comparadas com a carta anônima e os resultados foram considerados inconclusivos", disse, em comunicado.

O que os parentes dizem?

David Widner, sobrinho de John e Clarence Anglin, disse à CBS que sua avó costumava receber rosas com cartões assinados pelos dois, muitos anos após a fuga.

"Eu realmente não cheguei a uma conclusão sobre se acredito que é John entrando em contato", disse Widner.

Ele lamentou que a carta não tenha sido entregue de modo adequado à família.

"Por ele dizer que tem câncer e que está morrendo. Sinto que deveriam ter, pelo menos, feito contato com a família e nos deixado a par de que essa correspondência existia", disse ele.

Como eles fugiram?

Atrás das grades por assaltarem um banco, os três presos provaram que Alcatraz - uma penitenciária federal reservada "aos piores dos piores" bandidos - não era à prova de fuga como se pensava.

Acredita-se que os três passaram meses escavando um túnel a partir de suas celas, usando colheres afiadas.

Os homens improvisaram um bote inflável com capas de chuva, usaram-na para deixar a ilha e nunca mais foram vistos.

Direito de imagem Getty Images Image caption Imagem da penitenciária de Alcatraz nos anos 30, quando era a principal prisão de segurança máxima nos Estados Unidos

Erguida sobre uma ilha na baía de São Francisco, a prisão abrigou alguns dos gângsteres mais temidos dos Estados Unidos.

Ela foi desativada em 1963, um ano depois de o trio fugir, e atualmente é um ponto turístico famoso em São Francisco. Mais de um milhão de visitantes passam pelo local todos os anos.

A cela de John Anglin, de onde escapou através de uma abertura na parede, é uma das principais atrações no passeio.

A fuga foi imortalizada em 1979 no filme Alcatraz - Fuga Impossível, estrelado pelo ator Clint Eastwood.

Autoridades disseram na época que não havia como os prisioneiros terem cruzado as águas geladas da baía, embora a travessia seja encarada hoje por triatletas.