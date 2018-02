'Uso de cocar no carnaval é troca, não discriminação', diz liderança indígena que viralizou na web

Image caption Ysani diz que gostaria que problemas como demarcação de terras, falta de acesso à saúde nas tribos e apropriação da cultura indígena por igrejas recebessem a mesma visibilidade dada à polêmica sobre fantasias no carnaval | Foto: Divulgação/Facebook

"Usar cocar no carnaval não é desrespeito, é troca entre culturas". Essa é a opinião de Ysani Kalapalo, índigena da região do Alto Xingu, no Mato Grosso.

Em meio à polêmica sobre o que se "pode ou não" usar nos blocos de rua neste ano, a ativista dos direitos indígenas comentou sobre o assunto num vídeo que viralizou na internet ao longo do fim de semana - alcançou 1,5 milhão de visualizações no Facebook.

Enfatizando que cada povo indígena tem cultura e opiniões diferentes, Ysani afirmou que, para ela, ver foliões usando cocar no Carnaval não ofende.

"Eu vou falar da minha cultura. Eu sou do povo Kalapalo, natural do parque indígena do Xingu. Na minha cultura Kalapalo, pelo que eu vivi e vi, não tem nada demais usar cocar e adereços indígenas no carnaval", afirma ela, no vídeo.

"Quando um branco vai para a nossa tribo, ele usa cocar e adereços e a gente não acha nada de ruim. E quando a gente vai para a cidade a gente usa roupa, óculos, tênis de marca", completa, afirmando que racismo é "quando branco chama o índio de bicho e incapaz" e "tira o índio da sua terra".

Em entrevista à BBC Brasil, a jovem de 27 anos disse que conversou com outros membros da aldeia antes de fazer o vídeo.

"Eu consultei minha família e outras lideranças indígenas da tribo, principalmente da tribo Kalapalo. Depois disso, a gente decidiu gravar o vídeo em grupo. Só eu apareço, mas tomamos a decisão juntos", contou.

Image caption Vídeo de Ysani sobre cocar no carnaval viralisou no Facebook e foi reproduzido por sites feministas, atingindo mais de 1,5 milhão de visualizações | Fonte: Reprodução/Facebook

A opinião contrasta com a de outra ativista dos direitos dos indígenas. Em vídeo divulgado no YouTube, Katú Mirim, de 31 anos, argumenta que o uso de cocares e pinturas corporais no carnaval "ajuda a perpetuar o estereótipo e a hipersexualização da mulher indígena."

Katú foi adotada quando criança por um casal de São Paulo e batizada como Kátia Rodrigues, mas resgatou as origens indígenas depois de adulta e adotou o nome Katú Mirim, em cerimônia na aldeia Guarani Mbya, no Jaraguá, em São Paulo.

"O que é fantasia? Criação imaginação, ficção, algo que não existe. Pessoas, culturas, não são fantasias, porque elas existem. Usar a fantasia de índio é uma falta de respeito, não é uma homenagem. Vocês estão ajudando a invisibilizar uma luta, a alimentar estereótipos, a violência, e o estupro", afirma ela no vídeo.

A partir daí a campanha com a hashtag "ÍndioNãoéFantasia" ganhou as redes sociais. Um vídeo postado pelo site Catraca Livre criticou, além do uso de adereços indígenas, fantasias de cigano, Iemanjá e árabe por serem consideradas preconceituosas.

Image caption Em vídeo divulgado na sua conta no YouTube, Katú Mirim, de 31 anos, argumenta que o uso de cocares e pinturas corporais no carnaval 'ajuda a perpetuar o estereótipo e a hipersexualização da mulher indígena' | Fonte: Divulgação/YouTube

A visão de Ysani: trocas culturais e celebração

Ysani Kalapalo critica a campanha pela proibição categórica de fantasia de índio, porque, para ela, isso soa como se fosse a opinião dos indígenas como um todo. E destaca que não existe apenas "uma população indígena", mas sim 305 etnias diferentes no Brasil.

Ela compara o uso de fantasias no carnaval ao uso de adereços de outros povos que os Kalapalos adotam numa cerimônia chamada Hagaka.

"A gente vive essa troca de cultura. A Hagaka é um momento em que a gente se fantasia de várias culturas, de bichos e de não indígenas também. É parecido com o carnaval. Se você for analisar na história da humanidade, o que a gente mais faz é troca. Troca de objeto, de conhecimento, de cultura, entre pessoas e nações. "

Ysani descreveu ainda outra cerimônia realizada entre tribos no Xingu que também envolve o que chama de "troca cultural". "O Uluki é uma cerimônia em que fazemos trocas com outras tribos, de bens e de conhecimentos. Isso faz parte."

"Nós não achamos nada demais no uso dos cocares no carnaval. Primeiro eu acho engraçado quando vejo, e legal ao mesmo tempo. As pessoas que discriminam o índio não vão usar cocar. Se está usando, é porque gosta e admira. Eu enxergaria dessa maneira."

Image caption 'A gente vive essa troca de cultura. Tem uma cerimônia chamada Hagaka que é um momento que a gente se fantasia de várias culturas, de bichos e de não-indígenas também. É parecido com o carnaval', diz Ysani | Fonte: Divulgação/Facebook

Ysani admite, porém, que o tema é controverso. Desde que publicou o vídeo, recebeu feedbacks positivos, mas também muitas críticas.

"Você faz ideia ou tem visto a chuva de horrores e deboches e racismo contra nós indígenas!?!", questionou uma pessoa na página dela no Facebook. Alguns foram mais agressivos: "Vergonha, você é uma vergonha! Parabéns, Ysani, agora você já pode ir fazer papel de índio na próxima novela, elas amam isso", disse outro usário da rede social.

"Os feedbacks negativos são mais vindos de indígenas que não têm muita familiaridade com a aldeia, que não cresceram dentro da aldeia. Que não convivem com a tribo. Eles se doem com isso. Dos indígenas tribais, só tenho recebido agradecimentos", afirmou Ysani.

Ela também rebateu as críticas de que a representação dos indígenas no Carnaval é estereotipada. "Não vejo dessa forma. Cada um idealiza o indígena de um jeito. Até porque somos diferentes mesmo um do outro, nas culturas tribais."

Ysani disse que gosta de carnaval e conta que já desfilou na Sapucaí. "No ano passado, a Imperatriz Leopoldinense homenageou os povos indígenas do Xingu. Fui uma das homenageadas e desfilei. Foi muito legal. E também acho bonitos os blocos de rua."

Conhecimento para defender direitos indígenas

Ysani vive entre a cidade e a tribo. Ela concluiu o ensino médio e fez cursos técnicos na área de tecnologia da informação. Atualmente, trabalha em projetos ligados a mídias digitais - está criando uma rede social chamada Uitigu- e dá palestras sobre direitos indígenas.

"Ao contrário do que muita gente pensa, que o índio vive na mamata do governo, a gente tem que trabalhar e muito quando vive na cidade."

Image caption Ysani saiu pela primeira vez da tribo Kalapalo, no Parque Indígena do Xingú, aos 12 anos, com os pais e os irmãos. Na época, não falava um palavra de português | Fonte: Reprodução/Facebook

Em 2008, ela criou uma campanha nas redes sociais com o lema "orgulho indígena", voltada a elevar a autoestima das populações indígenas.

Ysani saiu pela primeira vez da tribo Kalapalo, no Parque Indígena do Xingu, aos 12 anos, com os pais e os irmãos. Na época, não falava uma palavra de português. A família foi morar em São Carlos, no interior de São Paulo.

O objetivo era entender a "cultura dos brancos", para melhor defender os interesses dos índios das aldeias. E também levar conhecimento indígena para os povos da cidade.

"Os Kalapalo não tinham contato com a cultura não indígena. E meus pais tomaram uma decisão difícil, de trazer os filhos para conhecer outra realidade. Eles achavam que se pudéssemos conhecer a cultura dos brancos, poderíamos nos defender melhor", diz.

"Precisamos de indígenas para falar sobre coisas como essa para não indígena. Os antropólogos continuariam falando em nome dos índios, se não fossemos para as cidades."

Image caption Em 2008, Ysani criou uma campanha nas redes sociais com o slogan 'orgulho indígena', voltada a elevar a auto-estima das populações indígenas | Fonte: Divulgação/Facebook

Ysani conta que, quando começou a ir à escola, virou "atração" entre as outras crianças.

"Fui mais ou menos bem recebida. Mas nem por isso vou me vitimizar. Foi um momento de aprendizagem. Perguntavam muito da cultura e eu praticamente não falava nada de português. Depois, na adolescência, eu pude explicar coisas", disse.

"Português é uma linguagem complicada. Mas hoje em dia, depois que a gente aprendeu a trabalhar em português, eu dou palestras, eu levo isso como uma motivação."

Problemas indígenas

Ysani disse que gostaria que problemas como demarcação de terras, falta de acesso à saúde nas tribos e apropriação da cultura indígena por igrejas recebessem a mesma visibilidade dada à polêmica sobre fantasias no Carnaval.

"Tem tanta coisa séria rolando. A saúde indígena está cada vez mais precária. Não tem mais verba. Temos problema de violência e entrada de drogas nas aldeias. E tem muito indígena deixando de falar a língua nativa, porque as igrejas falam que é cultura do capeta", afirmou.

Apesar dos problemas, ela diz que a cultura Kalapalo está sendo mantida. E celebra a troca de experiências entre indígenas e pessoas das cidades que desejam conhecer mais sobre a cultura deles.

"Na tribo da minha família tem em torno de 80 pessoas. No momento, eles estão em festa. Comemorando, celebrando, recebendo visitantes de vários lugares. A minha aldeia recebe pessoas que querem passar um tempo lá. A gente faz troca de cultura, ensina e aprende."