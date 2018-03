Quem é Rosa Weber, responsável por voto decisivo para liberdade de Lula no STF

Image caption Rosa Weber se tornou ministra do Supremo em 2011 | Foto: Rosinei Coutinho/STF

Descrita na imprensa nos últimos dias como o "equilíbrio institucional do STF" ou mesmo como "moderadora do Supremo" coube à ministra Rosa Weber enunciar, na tarde desta quinta-feira, a surpreendente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi dela a solução que impediu a prisão de Lula pelas próximas duas semanas, embora a corte não tenha tomado resolução definitiva sobre o caso.

Conhecida pela atuação discreta, Weber sugeriu que o julgamento fosse suspenso - dado que já eram 19 horas - mas ressalvou que, dada a impossibilidade de que o Tribunal decidisse a questão, isso não deveria representar um prejuízo para o ex-petista. Logo, sugeriu que o pedido da defesa de salvarguardar a liberdade do ex-presidente fosse aceito até que o STF volte a apreciar o assunto, no próximo dia 4 de abril.

Não está claro se foi ela quem formulou a ideia de suspender o julgamento ao mesmo tempo em que concordava parcialmente com a defesa ou se Weber, por ser tida como a menos exaltada dos ministros, acabou escolhida para formular a ideia.

Tão logo enunciou o plano, Weber recebeu ampla acolhida dos colegas: o ministro Marco Aurélio Mello chegou a mostrar um cartão de embarque impresso para dizer que não poderia continuar na sessão, mas que concordava plenamente com a sugestão de Weber. Além de Mello e Weber, concordaram com a tese Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello.

Ao computador

O STF foi mergulhado em um clima de tensão nas últimas semanas, com a proximidade da conclusão do julgamento do Lula em segunda instância, o que viabilizaria sua prisão imediata. Na tarde de quarta, o estresse entre os magistrados transbordou em discussão entre os ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Ambos trocaram insultos e acusações, que incluíram até mesmo a afirmação de que Gilmar sofria de "pitadas de psicopatia". No no plenário Supremo Tribunal Federal, enquanto os colegas se agrediam, a ministra Rosa Weber mexia tranquilamente em seu computador.

O comportamento avesso à polêmica é representativo de seu histórico de pouco mais de seis anos como ministra da Corte.

Diferentemente de outros ministros que costumam fazer aparições frequentes na mídia e dar declarações públicas sobre os mais diversos assuntos, Weber demonstra suas convicções principalmente por meio de seus votos – que costumam ser objetivos e rápidos. Weber não expressa encantamento por ocupar por muito tempo o protagonismo das transmissões da TV Justiça.

Diante de altercações frequentes entre ministros do STF nos últimos anos, Weber tem arrancado elogios no ambiente jurídico por não antecipar votos, não comentar casos nem desrespeitar os colegas.

No começo da semana, no entanto, os olhares se voltaram para ela justamente por causa do julgamento no STF do habeas corpus preventivo de Lula.

A posição de Weber sobre a questão era considerada uma incógnita porque - após a decisão da corte que permitiu prisão depois da condenação em segunda instância, resolução contrária ao voto que Weber expressou na opinião - ela acatou o entendimento dos colegas e passou a adotá-lo em suas próprias decisões. Desde 2016, quando a decisão do STF foi tomada, ela tampouco voltou a se pronunciar publicamente sobre o tema.

Image caption No dia de sua posse, em 2011 | Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Quem é Rosa Weber?

Weber foi a primeira juíza do trabalho e a terceira mulher a se tornar ministra na história do STF. Aos 69 anos, tem apenas mais um ano no supremo – ministros são obrigados a se aposentar aos 70.

Filha de um médico e de uma pecuarista, Weber, é casada com um procurador do Estado aposentado e tem dois filhos. É fluente em francês e torce pelo Internacional.

Nascida no Rio de Janeiro, se formou em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Supl, onde desenvolveu boa parte da carreira. Entrou para a magistratura em 1976 e alcançou o cargo de juíza do Tribunal Regional do Trabalho em Porto Alegre em 1991. Deu aula de direito por apenas um ano, entre 1989 e 1990, na PUC-RS. Em 2006, foi indicada para o Tribunal Superior do Trabalho pelo então presidente Lula.

O perfil técnico, pouco político, de Weber foi um dos fatores que pesaram em seu favor quando foi indicada pela presidente Dilma Rousseff, em 2011, para assumir o lugar da ex-ministra Ellen Gracie na Corte Suprema. À época, o governo petista buscava um nome que tivesse forte currículo jurídico e cuja indicação não gerasse controvérsia.

Dilma já havia expressado intenção de indicar uma mulher e analisava vários nomes. Weber foi amplamente defendida pelo então governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e pelo ex-marido da presidente, Carlos Araújo.

Image caption Com os ministros Edson Fachin (esq.) e Dias Toffoli (dir.) | Foto: José Cruz/Agência Brasil

O perfil discreto que hoje motiva elogios foi alvo de críticas à epoca de sua nomeação. Na sabatina que enfrentou na Comissão de Constituição de Justiça do Senado, ela se recusou a responder algumas perguntas por estar impedida de comentar assuntos em andamento na Justiça – o que levou o jornal O Estado de S. Paulo, por exemplo, a dizer que "Rosa Weber não se saiu bem na sabatina a que foi submetida."

Não houve polêmicas, no entanto – em grande parte graças às respostas diplomáticas que deu às perguntas mais capciosas – e ela foi aprovada por 19 votos contra 3.

Desde então tem mantido a mesma postura no STF. Como ela não fala fora do autos, sua postura precisa ser analisada com base no padrão de sua decisões. A tendência que surge daí, no entanto, não é certeira porque Weber costuma ponderar os argumentos dos colegas e não decide sempre numa mesma direção.

Uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgada no ano passado apontou, com base em nove mil processos, que, na área penal, ela tem uma harmonia maior com a ministra Cármen Lúcia e os ministros Edson Fachin e Barroso.

Entre suas decisões importantes nos últimos tempos estão a negativa de dois pedidos para suspender a intervenção do governo federal no Rio de Janeiro, em fevereiro, e o arquivamento de um inquérito de caixa dois contra o senador José Serra (PSDB-SP), em março.

A ministra também negou o pedido de uma jovem universitária, grávida de 6 semanas, para fazer um aborto, em novembro do ano passado – ela é relatora de uma ação sobre descriminalização do aborto. Embora já tenha dito em um julgamento da Primeira Turma que é favorável à descriminalização do aborto nos três primeiros meses de gestação, ela decidiu que a ação não era o instrumento adequado para a discuss, que não tem data para ser julgada, não poderia valer para pedir liminar para um caso individual.

Vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Weber se tornará presidente do TSE em agosto e terá um papel crucial nas eleições deste ano.