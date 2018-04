Ao vivo: o julgamento do habeas corpus de Lula no STF

Pule YouTube post de STF Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post de STF Direitos da imagem STF STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta quarta-feira o pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do qual sua defesa tenta evitar que ele seja preso até que o processo chegue ao fim em todas as instâncias da Justiça.

Considerado culpado das acusações de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo conhecido como "Tríplex do Guarujá" pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4), que elevou a pena fixada anteriormente pelo juiz federal Sergio Moro para 12 anos e 1 mês de prisão, o líder petista poderia ser preso, de acordo com o entendimento atual, a partir do próximo dia 11, quando terá vencido o prazo para que apresente seus últimos recursos à corte de Porto Alegre.

Isso porque, em 2016, o Supremo decidiu, por 6 votos a 5, que a prisão pode ocorrer a partir da condenação na segunda instância, ou seja, por um órgão colegiado. Uma decisão a favor de Lula significaria um retorno da corte para o entendimento anterior, defendido por advogados e criticado por procuradores, entre outros setores.

