Após se entregar, Lula passará a noite em Curitiba, onde fará 'refeição simples'

Direito de imagem BBC Brasil Image caption Manifestantes aguardam a chegada de Lula em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba

O ex-presidente Lula vai passar a noite deste sábado já na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde fará uma "refeição simples" no jantar, diz uma fonte da Polícia Federal à BBC Brasil.

O helicóptero da PF está a postos no aeroporto Afonso Pena para transportar Lula até o prédio da Superintendência assim que o ex-presidente chegar à cidade.

Oficiais da polícia ainda não sabem, no entanto, a hora exata em que Lula sairá de São Paulo. Após um discurso de 55 minutos, em que anunciou que iria cumprir o mandado de prisão expedido pelo juiz Sergio Moro, o ex-presidente permanece no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo.

Lula estaria almoçando com aliados e familiares e só depois se entregaria à PF. A partir daí, deve ser levado ao aeroporto de Congonhas para vir a Curitiba.

"De cabeça erguida eu quero chegar lá e falar ao delegado, 'estou à sua disposição'. (....) Sairei dessa maior, mais forte, mais verdadeiro e inocente porque quero provar que eles que cometeram um crime. Este pescoço aqui não baixa, vou de cabeça erguida e vou sair de peito estufado de lá", discursou Lula.

Diante da Superintendência em Curitiba, enquanto isso, manifestantes contra e a favor do presidente começam a se aglomerar - ainda em número reduzido -, e já há tensão entre os dois lados.

Direito de imagem Reuters Image caption Manifestantes se reúnem em volta do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na manhã deste sábado.

O prédio permanecerá fechado neste sábado. A sala onde Lula ficará preso era um dormitório utilizado para receber agentes de outros Estados e foi adaptada com uma cama de solteiro e uma mesa para recebê-lo. O espaço não tem grades, ar-condicionado, televisão, frigobar ou câmera interna de monitoramento.

Com 15 metros quadrados, a sala fica distante da carceragem da PF em Curitiba, onde estão presos outros réus da Lava Jato.

Segundo a PF, no entanto, a área externa da sala será monitora da a todo o momento.

Lula poderá receber a visita de seus advogados ainda no fim de semana, a pedido de Moro. Não é praxe, segundo policiais, permitir visitas nos fins de semana.