Candidato do Novo, João Amoêdo defende privatização de todos os serviços públicos do país

Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil. O candidato à Presidência pelo Partido Novo, João Amoêdo, defende a privatização de todas as grandes empresas públicas do país.

Mas não só. Em sua visão, serviços como Saúde e Educação também poderiam ser prestados pela iniciativa privada, com o Estado dando diretamente dinheiro para os menos abastados pagarem essas despesas, diz ele à BBC Brasil.

Quando questionado se haveria algum serviço público no país que não deveria ser privatizado, ele é taxativo: "Acho que não".

Ex-executivo do mercado financeiro, Amoêdo diz que não é um mero representante do setor e muito menos um banqueiro - os bancos já estariam bem representados pelos partidos tradicionais, ele afirma.

Durante a entrevista, o candidato frisou várias vezes o ponto central de sua plataforma: diminuir a intervenção do Estado na economia (além das privatizações, redução da carga tributária, por exemplo) para dar maior protagonismo aos cidadãos.

O Novo defende sem concessões o liberalismo na economia, mas deixa temas polêmicos como a descriminalização do aborto a critério de cada um de seus candidatos.

O partido é financiado majoritariamente pela contribuição mensal de R$ 29 dos 19 mil filiados, já que não utiliza os recursos do fundo partidário.

Mas recebeu aporte significativo de seu fundador: ao longo dos últimos oito anos, Amoêdo calcula ter tirado do próprio bolso algo como R$ 4,5 milhões para levantar o Novo.

Outras doações importantes vieram do banqueiro Pedro Moreira Salles, do Itaú (R$ 100 mil), e de Cecília Sicupira, mulher do empresário Beto Sicupira - que ele considera que poderiam ter sido mais expressivas.

"Eu coloquei R$ 4,5 (milhões) e trabalho, eu esperava que essas pessoas que têm esse nível de patrimônio pudessem doar mais."