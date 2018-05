Para Barroso, decisão sobre foro privilegiado já será aplicada por instâncias inferiores

Uma das principais dúvidas geradas pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de restringir o foro privilegiado a deputados e senadores é se o mesmo princípio vale para as demais autoridades, inclusive as julgadas em outros tribunais, como governadores e prefeitos.

À BBC Brasil, Barroso defendeu que os ministros da Corte e outros tribunais adotem imediatamente o entendimento de que o foro privilegiado só se mantém para crimes cometidos durante o mandato e em razão do cargo público.

Perguntado especificamente se espera que outros tribunais apliquem a restrição de foro, com base na decisão do STF, Barroso respondeu:

“Acho que, sempre que você toma uma decisão, tem subjacente a ela uma lógica e princípio jurídico. Portanto, acho natural que os outros tribunais apliquem esta lógica e este princípio jurídico a outros casos.”

Barroso destacou, porém, que caberá ao relator desses processos decidir se o caso concreto se enquadra na hipótese decidida pelo Supremo.

A BBC Brasil perguntou ao ministro qual será o efeito da decisão sobre restrição de foro nos processos da Lava Jato que tramitam no Supremo. Barroso, porém, não quis responder.

Ele também não quis opinar sobre situações que ainda geram dúvidas quanto à aplicação da restrição do foro - por exemplo, quando o crime é cometido durante a campanha para a reeleição ou quando o político pratica o ato num mandato com foro no STJ (governador, por exemplo), mas depois é eleitor para o Congresso Nacional, que tem foro no Supremo.

“O Supremo não decidiu sobre isso”, disse Barroso, sem querer discutir hipóteses.

‘Decisão não resolve impunidade’

Embora classifique a decisão de restringir o foro privilegiado como um “avanço”, para evitar que processos penais mudem de foro a cada vez que um político trocar de cargo, Barroso destaca que o novo entendimento não acaba com a impunidade.

“Essa decisão do Supremo resolve o problema do Supremo. De tirar decisões politicamente explosivas do seu colo e de não lotar o Supremo de centenas de processos criminais que não fazem parte da sua vocação institucional”, disse o ministro, que esteve em Londres e em Oxford para participar do Brazil Forum UK, evento organizado por estudantes brasileiros no exterior.

“Ela não resolverá o problema da impunidade. O problema da impunidade no Brasil é um problema sistêmico, de um sistema processual penal muito ruim e de um país que adotou uma lógica procrastinatória. E todos participam dessa lógica procrastinatória, o juiz, o Ministério Público e a advocacia”, criticou.

Para Barroso, os processos deveriam durar no máximo um ano e meio, mas os trâmites dos processos penais ditados pela legislação, somados aos numerosos recursos possíveis procrastinam as decisões.

“Devido processo legal não é processo que não acaba nunca. E garantismo não significa que ninguém nunca seja punido por coisa alguma. Portanto, é uma questão cultural de práticas judiciárias arraigadas acostumadas a um sistema que funciona muito mal, quando funciona”, afirmou, frisando que “impunidade envolve muito mais que acabar com foro privilegiado”.