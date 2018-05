O que se sabe até agora sobre prédio que pegou fogo e desabou em SP

Image caption Chamas teriam começado por volta de 1h30. Cerca de uma hora depois o prédio desabou. Bombeiros tentavam auxiliar uma vítima que estava no edifício quando a estrutura caiu | Fonte: Corpo de Bombeiros

São Paulo acordou com as imagens de um prédio em chamas em pleno coração da cidade. O prédio de 24 no Largo do Paissandu, desabou no incêndio na madrugada desta terça, que teria começado por volta de 1h30. Ainda não há confirmação sobre número de mortos, mas há informações de que uma vítima teria desaparecido após o desabamento.

Por volta das 1h40, o Corpo de Bombeiros começou a divulgar informações no Twitter sobre os primeiros esforços para combater o fogo: "Incêndio em Apartamento, Largo do Paissandu, 100 - República. Em principio não há vítimas. 20 viaturas no atendimento, 45 homens. Aguardamos mais informações do local".

Pouco depois, ficou claro que o cenário era dramático. Viviam no prédio, em ocupação irregular, 92 famílias, segundo os bombeiros. O edifício era uma antiga sede da Polícia Federal desativada. Não se sabe quantas pessoas ainda estavam no local enquanto as chamas tomavam conta dos apartamentos.

Uma pessoa chegou a ser vista no último antar pedindo socorro. "Subiu para 24 o número de viaturas no combate ao incêndio, 57 homens. Muito fogo pelo local. Há 1 vítima pedindo socorro no último andar. Aguardamos mais informações do local", atualizou o Corpo de Bombeiros às 2h da madrugada.

Image caption Bombeiros tentam apagar focos de incêndio para vasculhar os escombros | Fonte: Corpo de Bombeiros

Pouco depois, o prédio desabou, justamente quando os bombeiros tentavam resgatar uma vítima a partir de uma operação lançada no prédio vizinho. A vítima não foi localizada depois.

"Parte do prédio desabou", informaram os bombeiros às 3h no Twitter.

O número de mortos e feridos ainda não foi informado, já que os bombeiros ainda tentam apagar o fogo. As chamas teriam atingido dois prédios vizinhos e o desabamento destruiu parte de uma igreja luterana que fica ao lado do edifício.

De acordo com os bombeiros, 160 homens trabalham no combate às chamas e 57 viaturas estão no local, além de um helicóptero. Equipes do Samu, da Defesa Civil, da Companhia de Engenharia de Tráfego e da Polícia Militar também trabalham na área.

Por volta de 4h15, homens da Defesa Civil começaram a reunir os moradores para um cadastramento prévio das famílias, para identificar a melhor forma de oferecer ajuda e abrigo.

Lixo e falta de elevadores teriam agravado incêndio

De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, a ausência de elevadores no prédio e a presença de muito lixo no local teriam agravado o incêndio, funcionando como combustível para o fogo.

"Ele tinha elevadores que foram substituídos (retirados). Então, esses dutos de ar que eles tinham no meio, pelo fosso do elevador, eles acabam formando uma chaminé. Você tinha muito material combustível: madeira, papel, papelão, algo que fez com que essa chama se propagasse com rapidez", disse Palumbo em entrevista à TV Globo.

"E a própria estrutura do prédio, sem os elevadores, formando essa chaminé, fez com que causasse o incêndio de forma generalizada na edificação."