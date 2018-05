São Paulo acordou com as imagens de um prédio de 24 andares em chamas em pleno coração da cidade.

O edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, desabou no incêndio na madrugada desta terça, que teria começado por volta de 1h30.

Ainda não há confirmação sobre número de mortos, mas há informações de que uma vítima teria desaparecido após o desabamento.

As imagens desse vídeo foram capturadas em celulares de moradores da região.