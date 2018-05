O antes e depois do prédio que pegou fogo e desabou em São Paulo

O edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, centro de São Paulo, desabou na madrugada desta terça-feira, após um incêndio que tomou conta da construção, onde centenas de pessoas moravam em uma ocupação irregular.

Viviam no prédio cerca de 150 famílias, de acordo com o cadastramento feito pela Prefeitura em março deste ano. Como as ocupações de sem-teto têm população flutuante, não se sabe exatamente quantas pessoas estavam no local enquanto as chamas tomavam conta dos apartamentos. Por isso, ainda é difícil precisar se há vítimas fatais - até o começo da noite desta terça, uma pessoa era dada como desaparecida.

O edifício, que pertence à União, foi construído em 1966 e estava abandonado havia 17 anos. No passado, foi sede da Polícia Federal e abrigou uma agência do INSS.

De lá para cá, foi ocupado irregularmente diversas vezes. Atualmente, a ocupação estava a cargo do Movimento Luta por Moradia Digna (LMD).

Imagens do Google Earth mostram como o prédio era antes do desabamento.

*Com reportagem de Amanda Rossi e Rafael Barifouse