O linguista que já criou mais de 40 idiomas artificiais – incluindo o valiriano e o dothraki de Game of Thrones

Direito de imagem HBO/Divulgação Image caption Os dothraki são os senhores de cavalos da série Game of Thrones e falam um dos quatro idiomas criados para a série

Quando o linguista americano David J. Paterson ouviu a frase "Athchomar chomakaan!" na televisão, ele era uma das únicas pessoas no mundo que sabia o que aquelas palavras significavam.

O motivo é simples: a língua à qual a frase pertence foi inventada pelo próprio Paterson - é uma das quatro que ele criou para a série Game of Thrones (HBO), cuja sétima temporada termina neste domingo.

Formado na universidade de Berkeley, na Califórnia, o línguista de 36 anos cria idiomas desde que era adolescente. Diz ter pedido a conta de quantos já fez, mas estima o número em 40.

"A minha primeira - e isso é até um pouco vergonhoso - se chamava megdavi, uma junção do meu nome com o de minha namorada na época", conta.

"Percebi que era uma língua ruim e inútil, aí fui criando outras e me aperfeiçoando até ficar contente com o resultado", afirma.

Para criar os idiomas usados em Game of Thrones, Paterson participou de um concurso em que competiu com outras 40 pessoas. "Só quatro foram para a segunda fase. Foi uma competição difícil", diz.

As línguas inventadas não são apenas palavras com sons estranhos faladas a esmo – elas têm vocabulários com substantivos, verbos e outras classes de palavras, regras gramaticais e tudo o que é comum na maioria dos idiomas de verdade.

Paterson baseou o contexto e o vocabulário de cada idioma no material da série de livros de George R. R. Martin que inspirarou o drama da HBO, mas precisou criar todo o resto – como a gramática e sintaxe.

Além do dothraki, ele fez mais três línguas completas para o programa. O alto valiriano, uma língua comum e antiga que deu origem a outras – como uma espécie de latim da ficção –, aparece bastante na série.

Mas as outras duas - o idioma dos gigantes e o idioma dos "filhos da floresta" - mal chegaram a ser usadas.

Ele fez também o esboço de um idioma para os white walkers, espécie sombria que cria zumbis e é antagonista da trama.

Perfeccionismo

"Quando ouvi pela primeira vez o ator Roger Allam (que interpretou o personagem Illyrio Mopatis, em algumas temporadasda série) falar a frase 'bem-vindo' em dothraki, achei que houvesse um erro" conta o americano.

O ator disse "Athchomar chomakaan", que na língua inventada se usa para das boas vindas para uma pessoa sozinha e que não pertence àquele povo. Mas o correto seria "athchomar chomakea", porque ele estava falando com um grupo.

"Mas me dei conta de que, quando inclui a frase no roteiro, não tinha como saber com quantas pessoas ele estaria falando", afirma Paterson.

Apesar o prestígio das línguas de Game of Thrones, o idioma inventado favorito de Paterson é o Irathient, que ele criou para para a série de ficção científica Defiance, do canal Syfy (disponível no Brasil pelo Netflix).

"Ele tem 18 classes de substantivos, coisa que só raramente as línguas reais têm", diz, orgulhoso.