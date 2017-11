Vinte anos depois, homem encontra carro perdido em estacionamento

Image caption Carro de alemão ficou 20 anos dentro de garagem; dono reecontrou veículo aos 76 anos, mas teve que mandá-lo ao ferro velho | Foto: Getty Images

Em 1997, um alemão de Frankfurt registrou o roubo de seu carro numa delegacia de polícia. O resultado das investigações demorou, mas chegou. Agora, 20 anos depois, as autoridades encontraram o veículo.

Mas descobriram que ele continuava estacionado no mesmo lugar onde foi deixado pelo dono, que havia se esquecido onde era.

De acordo com o jornal alemão Augsberger Allgemein, o carro foi encontrado na garagem de um antigo edifício industrial que será demolido.

Por causa disso, a polícia tentou encontrar seu dono e chegou a um homem de 76 anos que acreditava ter sido roubado. A filha o levou para reencontrar o veículo, que não funcionava mais.

De acordo com os policiais, o carro será conduzido para um ferro velho, já que está quase completamente enferrujado.

O caso é semelhante ao que ocorreu no início do ano na Escócia, segundo o jornal britânico The Independent. Depois de ir a um show da banda Stoneroses na cidade de Manchester, um homem procurou seu carro por cinco dias, sem sucesso.

Ele chegou, inclusive, a entrar em contato com a administração local e com empresas especializadas. Por fim, registrou o roubo do veículo.

Seis meses depois, o carro foi encontrado estacionado no mesmo lugar onde tinha sido deixado. A quantidade de multas acumuladas no veículo, no entanto, passava de 5 mil libras (R$ 21 mil).

Pelo menos, no caso alemão, o carro foi abandonado dentro de uma garagem.