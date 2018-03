O ‘clube do choro’ onde indianos se reúnem para derramar lágrimas por suas dores

Mensalmente, dezenas de indianos se reúnem em um clube na cidade de Surat, no oeste do país, para chorar suas dores.

Eles compartilham suas histórias tristes e escutam música emotiva com o simples objetivo de... chorar.

A justificativa é de que permitir-se ir às lágrimas permite liberar toxinas e ajuda no processo de cura emocional, segundo o terapeuta Kamlesh Masalawala, cofundador do chamado “clube do choro saudável”.

“Criamos este espaço para ajudar as pessoas a encontrar um ombro amigo onde chorar”, disse ele à BBC.

“O ambiente também as ajuda a botar para fora as emoções com mais facilidade. Nosso lema é: 'de lágrimas para alegrias'.”

Inaugurado em 2017, o clube foi apontado pela imprensa indiana como uma possível nova moda, assim como clubes de pessoas que se reúnem para dar risada ou para praticar outras atividades terapêuticas.

À época, Masalawala afirmou que chorar “não é difícil, mas sim essencial”, e que as pessoas, à medida que crescem, sentem mais a necessidade de esconder suas reais emoções.

“Sentimos vontade de chorar tantas vezes, mas não podemos”, afirmou à imprensa indiana. “Isto (o clube) é apenas um pequeno esforço para ajudar a explorarmos o lado emocional de nossas personalidades.”

Alguns estudos científicos de fato sugerem que o choro pode, de fato, aliviar tensões.

Em 2015, uma pesquisa holandesa publicada na revista científica Motivation and Emotion concluiu que pessoas que choraram enquanto assistiam a filmes emotivos (como o italiano A Vida É Bela, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1999) relataram se sentir pior após a sessão de cinema.

Uma hora e meia depois, no entanto, eles demonstraram se sentir melhor do que antes de assistir ao filme.

Já os participantes do estudo que não choraram não relataram mudança de sentimento.

Ainda não há, porém, um consenso sobre o assunto, e especialistas apontam que são necessários mais estudos.

De volta ao clube em Surat, os participantes dizem se sentir aliviados após se submeterem a uma sessão de choro.

"Tendemos a esconder nossos sentimentos de nossas famílias, acumulando tensões”, diz a indiana Tanuja Shah. "Tenho muitas questões a resolver na vida, mas essa sessão me ajudou a reduzir o estresse.”