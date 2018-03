Estranho fenômeno da neve laranja intriga países do leste europeu; veja imagens

Direito de imagem Margarita Alshina Image caption Segundo metereologistas, aspecto alaranjado da neve é registrado a cada cinco anos

Imagens de paisagens banhadas com um colorido inusitado têm circulado em redes sociais na Rússia, Bulgaria, Ucrânia, Romênia e Moldávia.

Nelas, é possível ver como a neve em partes desses países ganhou um aspecto alaranjado.

Meteorologistas dizem que o fenômeno, porém, não é novo: ele ocorre uma vez a cada cinco anos e é causado pela mistura de areia oriunda de tempestades do deserto do Saara, na África, com neve e chuva.

Em decorrência dele, concentrações de areia são maiores que o normal nesse período e levam as pessoas a se queixarem, inclusive, da presença dela em suas bocas.

Esquiadores e snowboarders de resorts próximos à cidade russa de Sochi enviaram imagens dos cenários inusitados com a neve laranja. Confira:

Esquiadores e snowboarders registraram o fenômeno em fotos

Mulher sobre prancha de snowboard na Rússia: Fenômeno intrigou pessoas no país

Fenômeno pode ter causado estranhamento, mas não impediu a prática de esportes na neve da Rússia

Areia misturada com neve está por trás do fenômeno

